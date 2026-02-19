Matemáticas, Valenciano y Lengua todos los días de clase en los colegios de Alicante

Cambio de horarios en los colegios de la provincia de Alicante y freno a los dispositivos digitales para dar clase. La Conselleria de Educación aumentará las horas de Matemáticas, Valenciano y Castellano en Primaria para reforzar las competencias del alumnado en los niveles iniciales y prevenir futuras dificultades de aprendizaje. La medida se suma a los planes de mejora que ya se han puesto en marcha en este curso en los centros educativos para tratar de mejorar el nivel de sus estudiantes, de la mano del Gobierno y de las comunidades autónomas.

Concretamente, el Gobierno valenciano quiere ahora que en el caso de centros que opten por sesiones de 45 minutos, se pueda dedicar una sesión diaria a Matemáticas durante toda la etapa de Primaria. Todos los centros podrán tener en 1º y 2º curso una sesión diaria de Valenciano y otra de Castellano, de manera que en estos dos primeros cursos de la etapa la mitad del tiempo lectivo se dedicará a las tres áreas instrumentales.

Otra de las novedades será la introducción de un tiempo específico de lectura en 3º y 4º de Primaria, de una hora y media semanal. Así, se pretende generar y fomentar un hábito lector en todo el alumnado que tenga continuidad en los niveles siguientes, para favorecer también que el alumnado más vulnerable disponga de un tiempo de lectura semanal garantizado.

Al finalizar 4º curso, todos los alumnos realizarán la evaluación de diagnóstico, una prueba similar a la del informe PISA para medir los conocimientos de los estudiantes y, en el horario de 5º y 6º de Educación Primaria, se reserva una sesión semanal de libre disposición, para que los centros, haciendo uso de su autonomía pedagógica y organizativa, puedan ampliar el horario de algún área instrumental o dedicarla al fomento de la lectura. De esta manera, la conselleria asegura pretender que los centros dispongan de ese margen de autonomía adicional para poder implementar sus planes de mejora tras analizar los resultados de la evaluación de diagnóstico en el centro.

Con la finalidad de fomentar realmente el hábito y dominio de la lectura, se establecerá en el segundo ciclo de la etapa un tiempo diario de lectura que se concretará en esta modificación del decreto. Y teniendo en cuenta que, al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, el alumnado debe realizar las evaluaciones de diagnóstico, Educación ve recomendable incluir en el decreto un tiempo lectivo en el tercer ciclo de libre disposición para que los centros dispongan de cierto margen de autonomía en la elaboración de sus planes de mejora, a partir del análisis de los resultados de dichas evaluaciones.

El segundo ciclo de Primaria tendrá un tiempo específico de lectura de una hora y media semanal

Aulas diáfanas, dinámicas que invitan al movimiento y con acceso directo al material para aprender / PILAR CORTES

Vuelven las notas numéricas

En cuanto a evaluación, como principal novedad, los colegios, al finalizar cada trimestre, emitirán un boletín de notas para cada alumno/a con las calificaciones en las distintas áreas y las observaciones del equipo docente. Así, esta medida persigue un doble objetivo: que la información sobre la evaluación que se traslada a las familias sea más clara y comprensible y reducir la carga burocrática del profesorado, eliminando los anteriores informes cualitativos, con amplias explicaciones escritas regulados en el anterior decreto.

Como última novedad en Educación Primaria, la conselleria pretende que los dispositivos digitales como herramienta de trabajo en el aula no puedan sustituir el libro de texto, tal y como anunció la consellera, Carmen Ortí, en su primera comparecencia en las Cortes.

Un colegio de Alicante, haciendo uso de las nuevas tecnologías / Pilar Cortés

Nueva optativa en Bachillerato

En Bachillerato, Educación trasladará una nueva propuesta de currículo que afecta a todas las materias comunes y de modalidad de la etapa. Esta nueva propuesta obedece a que desde la Administración autonómica se han observado "incoherencias" entre los currículos establecidos por el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, y los aspectos básicos del currículo, que tienen carácter de norma básica en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

Según el departamento autonómico, "estas incoherencias afectan a los saberes básicos (contenidos) en buena parte de materias, y a la totalidad de competencias específicas y criterios de evaluación, por lo que se ha establecido una nueva redacción armonizada con el currículo del resto de comunidades autónomas.

Los IES tendrán una optativa sobre la Unión Europea para fomentar sus valores

En el ámbito de las materias optativas, se ha incluido una nueva materia relativa a la Unión Europea. Con esta, el Consell del PP pretende "fomentar la ciudadanía europea y los valores comunes del proyecto europeo, dando respuesta a las inquietudes de los centros educativos y su interés cada vez mayor por iniciar procesos de internacionalización, en los que la Comunidad Valenciana es líder en España en cuanto a concesión de proyectos Erasmus+ en diversas modalidades"

Por otra parte, se ha sustituido la materia optativa actual denominada Programación, Redes y Sistemas Informáticos, con un enfoque excesivamente técnico, por una materia denominada Informática, con un planteamiento más transversal hacia el alumnado de todas las modalidades de Bachillerato.

Un profesor de Matemáticas del IES Virgen del Remedio enseñando el nuevo método a los alumnos / Héctor Fuentes

Negociación sindical

La conselleria iniciará la próxima semana la tramitación de las principales novedades para modificar el horario y ordenación de la Educación Primaria y los currículos de Bachillerato, tal y como anunció la responsable autonómica en su primera comparecencia en las Cortes.

Para ello, abrirá la negociación con las organizaciones sindicales, representantes de familias y alumnos, así como con los representantes de la enseñanza concertadas, todo ello, con el fin de recoger las propuestas de todos los colectivos representativos de la comunidad educativa.