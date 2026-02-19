Nuevos horarios de autobús y TRAM para el Carnaval de este viernes en Alicante: horarios y frecuencia

El TRAM d’Alacant ofrecerá el viernes 20 de febrero un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las 03.00 horas de la madrugada para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de los desfiles y fiestas de Carnaval.

Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a estas fiestas puedan regresar a sus hogares con comodidad y rapidez, sin tener que conducir sus vehículos privados.

Cabe recordar que los actos que se iban a celebrar el sábado 14 de febrero fueron aplazados debido a las fuertes rachas de viento. La decisión de que sea un viernes en lugar de un sábado se debe a que el domingo 22 se disputa la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante.

Líneas 2, 3 y 4

En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso. La Línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a la 01.54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 22.09 horas y el último a las 02.24 horas.

La Línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 03.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será a las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La Línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha 14 convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a la 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 02.30 horas.

Los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.

El TRAM a su paso por la playa del Postiguet en Alicante / Jose Navarro

Autobuses para el Carnaval de Alicante de este viernes

Los autobuses en servicio en las líneas nocturnas llegarán a doblarse o, incluso, triplicarse entre las 23.00 y las 06.30 horas, con salidas cada 30 minutos. Vectalia Netial doblará las líneas 3N (que conecta la Plaza Puerta del Mar con la Plaza de la Luna) y 13N que une el centro y la zona norte (Plaza Puerta del Mar-Villafranqueza), que pasarán de dar servicio de uno a dos autobuses y la 22N que conecta el centro con Playa San Juan (Plaza Puerta del Mar-Playa San Juan) que se triplicará con tres vehículos.

El refuerzo supone pasar de tres a siete autobuses en servicio durante la noche del Carnaval. Los horarios se podrán consultar en la aplicación para móviles 'Alicante se mueve' y las webs de Vectalia y Movilidad.