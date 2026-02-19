Oleada de robos

Concatenación de robos en la capital. Denuncias, temor e intimidación. Pedro Pérez Alcaraz, propietario de un local de billares reclamaba diez mil pesetas que le habían sustraído. También elevaba la voz José Antonio Chillar Castaño, a quien le habían robado alhajas por valor de cien mil pesetas. Tal semana como ésta pero de hace 50 años INFORMACIÓN recogía el testimonio de un detenido amante de lo ajeno que decía: “Soy de Valencia pero nos hemos dividido las zonas porque allí somos tantos que no cabemos”. Sin saber muy bien de dónde eran sus asaltantes, otro de los alicantinos que sufrió un robo, o al menos el intento de uno de grandes magnitudes, fue el exalcalde García Romeu, que denunciaba el asalto a su finca. Allí unos individuos se toparon con el perro, al que envenenaron. Les llevó tanto tiempo que al final desistieron y no entraron a la propiedad. “La Policía está desbordada”, apuntaba este diario.

Sin salir de los sucesos, aquellos días se llevaba a cabo el juicio en la Audiencia por el conocido como el crimen de Nochebuena, en el que un recluso de la cárcel de Benalúa mató a otro en 1974. “Mi intención no era matarlo”, explicaba Jesús Planet, alias El Cubano. Para el fiscal no hubo legítima defensa y pedía 17 años y cinco meses. La defensa, por supuesto, solicitaba la libre absolución.

Crímenes a un lado, Alicante redoblaba esfuerzos por eliminar las ratas de la Explanada. “Batida de limpieza”, titulaba este periódico. La ciudad también acogía una gran sentada de más de medio millar de alumnos del CEU, que se manifestaban en favor de una gestión democrática del centro. Mientras, el Raval Roig cambiaba paulatinamente su fisonomía, de barrio de casitas bajas de pescadores a una de las zonas más cotizadas, con imponentes edificios. INFORMACIÓN dedicaba un reportaje a aquella mutación de un litoral alicantino que encontraba en San Gabriel su hermano pobre. Los vecinos del barrio de trabajadores imploraban por una reparación urgente del colector oeste para llevar un kilómetro más adentro el vertido de aguas fecales. “Es un foco infeccioso de malos olores y mosquitos, no hay quien lo aguante”, decían.

El Raval Roig cambiaba de barrio de casas bajas de pescadores a una de las zonas más cotizadas

En el plano comercial aquella semana fue la del contacto de Marruecos con la provincia. Después de 20 años de semiletargo (sic), varios industriales marroquíes vinieron a diferentes municipios (Elda, Elche, Alcoy, Benidorm y Alicante) a estrechar relaciones comerciales. Se reunieron con el director técnico de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Fernando Sintes Obrador; y con el director de Algiexport, César Porcel. De ahí saldría un buen negocio. En el mundo de la cultura destacaba la carta que varios intelectuales dirigieron al Ayuntamiento para solicitar un monumento a Miguel Hernández. Entre aquellos firmantes, liderados por el historiador Vicente Ramos y el poeta Manuel Molina, muchos nombres conocidos: los pintores González Santana o Gastón Castelló, el historiador Vicente Martínez Morellá, los catedráticos María Milagros Pastor Galbis o José Beviá, el ecultor Adrián Carrillo… “Gracias a Vicente Ramos y Manuel Molina sus restos no reposan hoy en una fosa común”, decían.

En la Vega Baja se lamentaban de la última helada, que había dejado el termómetro a tres bajo cero en la madrugada del lunes y que había provocado cuantiosos daños en las alcachofas y las habas. La Diputación, por su parte, lideraba una enérgica protesta elevada al Ministerio de Comercio por la proliferación de otros certámenes que podían ensombrecer a la FICIA (Feria Internacional de Calzado e Industrias Afines), que se venía celebrando desde 1960 y que aún tendría carrete hasta 1991.

Noticias relacionadas

En los deportes hubo derbi en Primera entre Elche y Hércules, un choque que Rubén Cano empataría a tres minutos del final para alegría de los parroquianos de Altabix, que lo habían visto todo perdido con el 0-1 de Andreu y el fallo de un penalti de Gómez Voglino.