El PSOE expresa su “malestar” en el Ayuntamiento de Alicante contra el PP por acusarlos de “falta de apoyo” a la Santa Faz

El consenso habitual en el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a brillar en torno a la Santa Faz, con la excepción también tradicional de un único grupo. Este jueves se ha votado en comisión la propuesta de la Alcaldía para abrir el sagrario en el que se custodia la Santísima Faz el día 16 de abril, cuando tendrá lugar la Peregrina, así como la designación de las concejalas síndicas y de los caballeros custodios.

Por ello, ante el consenso previsible, la noticia ha estado en las quejas que el PSOE ha formulado a través de uno de sus concejales, Miguel Castelló, por las críticas que el PP expresó hace unos días contra el grupo liderado por Ana Barceló.

En concreto, Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, acusó a los socialistas de “falta de apoyo”, de “desconexión con la ciudad” y de “prejuicios ideológicos” después de que en el Consell Valencià de Cultura (CVC), pese a avalar la incoación del expediente para que la Peregrina sea reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC), dos de sus miembros se abstuvieran por oponerse a la introducción de los términos “religioso” y “devocional”.

Los dos miembros que se apartaron del consenso fueron Vicente González Móstoles, propuesto en su día por el PSPV; y Rosana Pastor, que accedió al CVC a propuesta de Podemos. Aquello sirvió a Cutanda para acusar a los socialistas de "falta de apoyo" a la Santa Faz, y este miércoles, en la comisión, el grupo municipal del PSOE ha aprovechado para reprochar estos comentarios.

En concreto, Miguel Castelló ha expresado el “malestar” de su grupo recordando que su partido “no participó en aquella votación” del CVC, y que “en ningún momento se ha posicionado en contra de ninguna iniciativa destinada a avalar la declaración de la Santa Faz como BIC”. En este sentido, Castelló asegura que seguirán “apoyando todos los acuerdos que respalden a la Peregrina”, y ha apuntado que “la Santa Faz es patrimonio común de todos los alicantinos y alicantinas y merece el respeto, el consenso y la altura institucional” que, según él, “no ha tenido Cutanda”.

Aprobación

Pese a estas palabras, la aprobación ha sido posible en comisión gracias a los votos del PP, del PSOE, de Vox y de Compromís. En concreto, se ha votado la apertura del Sagrario que custodia la Santa Faz para el próximo 16 de abril y las designaciones de las Concejalas Síndicas y de los Caballeros Custodios. Las primeras serán Cristina García, concejala de Infraestructuras; y Begoña León, edil de Bienestar Social.

Ambas se encargarán de abrir la hornacina del camarín donde se custodia la sagrada reliquia utilizando las llaves que obran en poder del Ayuntamiento de Alicante. En cuanto a los Caballeros Custodios, encargados de velar, proteger y acompañar la reliquia durante la romería, las personas nombradas son Salvador de Lacy Pérez de los Cobos, que ejerce esta responsabilidad desde 2014; y José “Espadero” Sánchez García, artista y coreógrafo.

Excepción

La votación sólo ha contado con la abstención de EU-Podemos. Desde el grupo que lidera Manolo Copé reconocen que la Santa Faz es “una tradición profundamente arraigada en Alicante” y que “merece todo el respeto”, pero “una cosa es acompañar una tradición popular y otra que el Ayuntamiento adopte acuerdos que forman parte del culto religioso”, entendiendo que “la institución pública no debe actuar como sujeto participante en un rito confesional” debido al carácter “aconfesional” que marca la Constitución Española.