Las sanciones del reglamento de uso de autobuses en Alicante dejarán de figurar en pesetas

Los cambios en el Reglamento de Usuarios del Transporte Urbano del Ayuntamiento de Alicante, referente al autobús municipal, están un paso más cerca de llevarse a cabo. Este martes, en la Comisión Permanente de Servicios, PP y Vox han aprobado las modificaciones, que tendrán que pasar por el pleno municipal, previsiblemente el próximo 26 de febrero.

En concreto, dicho reglamento databa de 1997 y con las modificaciones el gobierno local pretende actualizar sanciones. En Junta de Gobierno Local ya se aprobó el cambio de normativa el pasado 20 de enero a propuesta del concejal de Movilidad, Carlos de Juan.

Este jueves, en comisión, el PP y Vox han votado a favor del cambio de la normativa. El PSOE y Compromís se han abstenido, mientras que EU-Podemos ha rechazado el cambio. En este último caso, el grupo liderado por Manolo Copé argumenta que el PP “reduce el reglamento de transporte a un manual de uso y rechaza reconocer derechos a la ciudadanía”.

La coalición de izquierdas, que ha visto rechazadas sus doce enmiendas, como también las dos de Compromís (todas se han votado en bloque), cree que tras la oposición a estas enmiendas hay “una decisión política: vaciar el reglamento de derechos”, ya que “el equipo de gobierno evitar reconocer garantías a la ciudadanía” en tanto que “rechazan hablar de calidad del servicio, de accesibilidad reforzada, de transparencia, de participación o de tarifas con sentido social”.

Por su parte, desde el PSOE, que se han abstenido y no han presentado enmiendas, han criticado las “graves deficiencias que todavía presenta el transporte público en Alicante, pese a la reciente actualización del reglamento”. Según el concejal Raúl Ruiz, “aproximadamente la mitad de los mupis informativos de la ciudad permanecen apagados o no ofrecen datos de frecuencias en tiempo real, mientras que la aplicación móvil del servicio sigue presentando fallos recurrentes que complican la consulta de horarios y tiempo de espera”.

Por último, Compromís había presentado dos enmiendas, una en relación con el reglamento del Turibus y otra sobre el permiso para beber agua en los vehículos de transporte público, que han sido rechazadas. Los valencianistas se han abstenido.

Proceso

Como se ha dicho, el Ayuntamiento de Alicante aprobó el 20 de enero en Junta de Gobierno la modificación del Reglamento de Usuarios del Transporte Urbano, el relativo al autobús municipal, que databa del año 1997. De esta forma, el gobierno local actualizará sanciones todavía en pesetas e introducir normas específicas para patinetes eléctricos, carritos de bebé o sillas de ruedas, entre otras cuestiones.

Entre las novedades que incorpora el documento, se encuentra la prohibición de la entrada en los autobuses urbanos de personas sobre patines, monopatines, patinetes o vehículos de movilidad personal, aunque se contempla que sea posible acceder con ellos siempre y cuando se lleven en la mano, plegados y dentro de una bolsa de transporte. Bajo esas mismas condiciones se permitirá la entrada a los autocares con bicicletas plegables y otros transportes similares.

Además, el proyecto de nuevo reglamento también establece que podrán acceder las personas con movilidad reducida que hagan uso de sillas de ruedas eléctricas o "scooters" específicos, de menos de 300 kilos, incluida el peso de la persona usuaria. También se permite subir sillas tipo bebé para menores con movilidad reducida, así como carritos simples y dobles.

Hasta ahora, el asunto quedaba a criterio de los conductores, según fuentes próximas al servicio, ya que un artículo de la redacción del 97 contemplaba la prohibición de "llevar consigo bultos o paquetes que por su tamaño, volumen, contenido u olor, puedan dañar, molestar o manchar a los demás usuarios o al vehículo".

Multas todavía en pesetas

Una de las medidas más curiosas que todavía estaba vigente en la ciudad era la de sancionar con 1.000 pesetas a aquellos viajeros desprovistos de billete. Con esta nueva redacción, la sanción propuesta pasa a ser de 100 euros.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, explicó que "dicha modificación resulta necesaria para garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte público urbano", así como "para definir de manera clara y precisa los derechos y deberes de las personas usuarias, con especial atención a las personas con movilidad reducida". Además, el edil popular cree que también permitirá "regular el uso de los vehículos de movilidad personal en el ámbito del transporte público y establecer un régimen sancionador adecuado, proporcionado y acorde con la normativa vigente".