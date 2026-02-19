Sanidad destinará 1,8 millones para convertir la unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan en la mayor de la Comunidad

La Conselleria de Sanidad iniciará este próximo verano la reforma integral de la cuarta del Hospital de Sant Joan d'Alacant para convertirla en la mayor unidad de agudos de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Así lo ha avanzado el conseller, Marciano Gómez, este jueves en una visita al centro hospitalario para asistir a una reunión de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Alicante Norte, que engloba a las áreas sanitarias de la Marina Alta, la Marina Baixa y Sant Joan. “Vamos a reforzar la atención a la salud mental y aumentar la capacidad asistencial para pacientes con patología grave”, ha explicado.

Gómez ha afirmado que el proyecto ya está redactado con una inversión de 1,8 millones de euros para una unidad de Salud Mental de agudos que ocupará tanto la planta como la azotea del edificio. La previsión es que las obras finalicen en 2027.

Esta actuación permitirá concentrar recursos y aumentar el número de camas especializadas, convirtiéndose en la mayor unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos de la Comunidad Valenciana. El objetivo es mejorar la atención a pacientes con patología mental grave, reducir derivaciones y reforzar la capacidad de respuesta del departamento sanitario.

Vamos a reforzar la atención a la salud mental y aumentar la capacidad asistencial Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

Remodelación funcional

El conseller también ha explicado que se va a realizar una remodelación funcional de la tercera planta, actualmente destinada al servicio de Digestivo, con una inversión de 600.000 euros.

La actuación permitirá reorganizar espacios, mejorar circuitos asistenciales, incrementar su funcionalidad y capacidad operativa, ha señalado. La idea es adaptar el centro al modelo asistencial actual, basado en procesos más ambulatorios, diagnósticos rápidos y menor hospitalización convencional. “El objetivo es ampliar, habilitar y hacer más funcional la planta para adaptarla a la actividad actual del hospital”, ha añadido Gómez.

Otra obra prevista en los próximos meses es la reforma de la tercera planta, donde está Digestivo

Además, la Conselleria de Sanidad trabaja en un proyecto de mayor alcance: la construcción de un nuevo edificio de Consultas Externas y un Hospital de Día, con una inversión estimada de 53 millones de euros. Actualmente, se está elaborando el plan funcional, documento que definirá necesidades asistenciales, cartera de servicios y distribución de espacios y el que, según ha dicho el conseller, han estado trabajando ya este mes de febrero.

El conseller se sienta en la reunión de la Agrupación Sanitaria Alicante Norte, que integra a los hospitales de Sant Joan, Dénia y La Vila / Pilar Cortés

Hospitales modernos

"Pensamos que hace falta una adecuación de las Consultas Externas y el Hospital de Día porque lo que intentamos es que los hospitales modernos y de futuro tenga un rápido diagnóstico, un tratamiento ágil, dinámico y eficaz, y después ambulatorizar al paciente, es decir, las alternativas a la hospitalización tradicional".

Por ello, el futuro complejo estará orientado a la atención sin ingreso hospitalario, potenciando diagnósticos rápidos, tratamientos ambulatorios y seguimiento especializado sin hospitalización prolongada. La intención es evolucionar hacia un modelo en el que el hospital actúe principalmente para procesos agudos y complejos, mientras que gran parte de la actividad asistencial se realice de forma ambulatoria.

Tras el plan funcional se elaborará el plan director, la redacción del proyecto y la posterior licitación de la obra, por lo que todavía no existe un calendario cerrado de ejecución. Desde Sanidad señalan que se trata de una planificación a medio plazo que pretende anticiparse al crecimiento poblacional y a la transformación del sistema sanitario.

En paralelo, Sanidad asegura que se están revisando las ratios de personal (hay muchas quejas en el centro por falta de personal) en función de la complejidad asistencial y la cartera de servicios, con el objetivo de homogeneizar plantillas entre hospitales y evitar diferencias organizativas entre centros con patologías similares..

Encuentros periódicos

En cuanto a la reunión con la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante Norte, esta se ha celebrado dentro de la ronda periódica de encuentros para coordinar el funcionamiento de estas agrupaciones, con la asistencia de los gerentes de los tres hospitales que la integran, Juan Antonio Marqués (Sant Joan); Juan Puig (Dénia) y Beatriz Massa (La Vila), junto a sus equipos directivos y el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso.

El objetivo es homogeneizar la organización entre centros, garantizar la continuidad asistencial del paciente y facilitar la transferencia de conocimiento entre profesionales sanitarios. En estos encuentros se analizan indicadores de actividad y calidad, así como posibles medidas de mejora para aumentar la calidad asistencial.

Anillo radiológico

Según ha explicado, se están impulsando nuevos modelos organizativos para modernizar el sistema sanitario. Entre ellos la estrategia digital, la historia clínica electrónica única, la interoperabilidad entre sistemas, la plataforma genómica, la inteligencia artificial y el anillo radiológico global.

La administración, ha indicado, mantiene un seguimiento continuo de los 24 hospitales de agudos y los cuatro de crónicos de la Comunidad Valenciana, con el fin de detectar necesidades organizativas y optimizar la utilización conjunta de recursos entre hospitales de cada agrupación. De este modo, si un centro presenta saturación quirúrgica y otro dispone de capacidad, se redistribuye la actividad. Gómez afirma que el modelo se ha consolidado y que la calidad percibida por los ciudadanos ha mejorado.