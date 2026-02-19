Tráfico complicado en la AP-7 y la A-70 por accidentes y obras en plena hora punta en la provincia de Alicante

La mañana de este jueves 19 de febrero deja una situación de tráfico especialmente intensa en buena parte de la provincia de Alicante, con 57 incidencias activas en 20 carreteras a las 9:36 horas, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque no se registran grandes colapsos generalizados, sí se concentran problemas relevantes en el área metropolitana de Alicante, la Vega Baja y varios puntos del litoral norte.

La AP-7 en la Vega Baja es uno de los focos principales. A la altura de Catral y Almoradí se registran retenciones asociadas a obras, con carriles cerrados en distintos tramos entre los kilómetros 735 y 743. La circulación es irregular en sentido creciente y obliga a extremar la precaución en hora punta.

También en la N-332, especialmente en el tramo de Torrevieja, se mantiene la retención habitual entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos, una zona que vuelve a convertirse en punto negro diario para los desplazamientos comarcales. Además, hay incidencias por obstáculos en Santa Pola, Guardamar del Segura, El Campello, Orihuela Costa y La Mata.

Accidentes en Santa Pola, Escorratel y Crevillent

En cuanto a siniestros activos, la jornada registra tres accidentes destacados a primera hora:

N-332 en Santa Pola (km 87,971), con obstáculo fijo tras colisión.

(km 87,971), con obstáculo fijo tras colisión. CV-930 en Escorratel (Orihuela), también con presencia de vehículo accidentado.

(Orihuela), también con presencia de vehículo accidentado. N-340 en Crevillent (km 710,856), donde permanece un obstáculo fijo tras accidente registrado de madrugada.

Aunque todos están catalogados en nivel gris, pueden generar retenciones puntuales.

Área de Alicante y entorno metropolitano

En el entorno de la capital y su área metropolitana se acumulan incidencias en la A-70 (Santa Faz y Torrellano), la N-332 en Bacarot, la CV-773 en Mutxamel y la EL-20 en Algorós, principalmente por obstáculos fijos y trabajos de mantenimiento.

Además, continúan los cortes móviles y restricciones por obras en la A-7, tanto en la zona de Turballos como entre San Isidro y Cox, así como en el tramo histórico del Realengo, donde sigue vigente un corte total prolongado.

Litoral norte e interior

En la Marina Alta y la Marina Baixa también se contabilizan varias incidencias, con obstáculos en Benissa, Ondara, La Olla y Dénia, además de obras en túneles de la AP-7. En el interior, Alcoy, Sax y Villena presentan puntos con obstáculos fijos, mientras que en Benasau y Penàguila se mantienen cortes alternativos por obras de larga duración.

Sin grandes colapsos, pero con múltiples frentes abiertos

Aunque la provincia no vive una jornada de bloqueo generalizado, la combinación de accidentes leves, obras estructurales y tráfico denso en ejes como la AP-7, la A-70 y la N-332 genera una mañana de circulación irregular en varios corredores estratégicos.

Noticias relacionadas

La recomendación para los conductores es consultar el estado actualizado antes de iniciar desplazamientos, especialmente en la Vega Baja y el área metropolitana de Alicante, donde se concentran las principales complicaciones de este jueves.