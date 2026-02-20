Alicante rompe la tradición y estrena un inédito "Viernes Ramblero"

El viento obligó a guardar las pelucas, desmontar escenarios y apagar la música el pasado sábado. Alicante se quedó entonces con el disfraz a medio poner, pero el carnaval no entiende de borrascas ni de alertas meteorológicas. Casi una semana después, la ciudad ha ocupado la Rambla con lentejuelas, maquillaje brillante y ganas acumuladas de celebración.

Así, este viernes se celebró el renombrado como "Viernes Ramblero", una circunstancia insólita, pero Alicante respondió. Desde primera hora de la tarde, familias y grupos de amigos comenzaron a llenar la Rambla con una mezcla de disfraces entre la tradición y la tendencia que han marcado este carnaval 2026.

La jornada arrancó con el carnaval infantil, que volvió a demostrar que la fiesta empieza por los más pequeños. Los talleres de pintacaras Brilli Brilli y los espacios dedicados a la creación de accesorios carnavaleros concentraron a decenas de niños impacientes por transformarse. El espectáculo Divermagia del mago Guillermo Avilés completó la tarde con una combinación de magia tradicional y efectos modernos que mantuvo a los niños, y a más de un adulto, con la boca abierta.

Una fiesta solidaria

A medida que avanzaba la noche, la Rambla comenzó a transformarse. A las diez, el espacio se convirtió en un doble escenario. A la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte, en la confluencia con la calle Cándida Jimeno Gargallo, los DJ’s Alesmile, Da Rossi, con su set vinculado a Costa Sonora Festival, Sergio Salinas, con sesión asociada a Big Sound Festival, y Fredi Vidal tomaron el control de la cabina. Al otro extremo, en la zona del Portal de Elche, la Orquesta Evasión desplegó un repertorio de clásicos y éxitos actuales que invitaba a cantar atodos los asistentes.

Nos gusta mucho siempre esta fiesta de carnaval, es muy divertida y para todos los públicos Manuel Lance

La celebración tuvo además un componente solidario. Con el respaldo de la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio de Alicante la recaudación de las barras se destinó a entidades sociales como Alinur, Apsa y Apamm.

Entre canción y canción, el ambiente era de celebración. "Nos gusta mucho siempre esta fiesta de carnaval, es muy divertida y para todos los públicos", asegura Manuel Lance, quien asistía con su hija y amigos.

El reinado del K-pop y la fantasía

Si algo ha definido este carnaval ha sido la fiebre por el K-pop. Las calles de Alicante se han llenado de grupos que imitaban a las protagonistas de "Las guerreras K-pop", una película de animación estadounidense que arrasa en plataformas digitales y que ha marcado la tendencia de 2026. Pelucas lilas, maquillajes llamativos y estilismos coordinados han sido la imagen más repetida de la noche.

Nos ha llamado mucho la atención esta fiesta de carnaval en nuestra visita a Alicante. En seguida hemos ido a comprarnos algo de disfraz y nos hemos unido a la fiesta Monica Valentino

Entre ellas también destacaban los disfraces improvisados, como el de Mónica Valentino, turista de Italia que no se quiso perder el carnaval. "Nos ha llamado mucho la atención esta fiesta de carnaval en nuestra visita a Alicante. En seguida hemos ido a comprarnos algo de disfraz y nos hemos unido a la fiesta", señala Valentino.

Pese al auge del fenómeno coreano, el carnaval alicantino no renuncia a sus clásicos. En la sección infantil siguen triunfando princesas, hadas con alas brillantes, trajes de inspiración oriental o ambientaciones egipcias. Entre los más pequeños, superhéroes y personajes de acción continúan siendo apuestas seguras. "Yo y mi hermano vamos de policías, así salvamos la fiesta", bromeaba Manuel Lance un grupo mientras posaban para una foto.

En el público adulto masculino predominaron disfraces como los de policía, cocinero o bombero, mientras que entre las mujeres persiste la estética "barbie country", con botas, sombreros y toques rosas. También se consolida la tendencia de los disfraces resueltos con accesorios: tutús, guantes largos, sombreros mexicanos o cascos temáticos que permiten improvisar el disfraz.

Nos pusimos de acuerdo para le sábado pero no pudimos salir, nos alegra haber podido salir esta noche Carolina Ambrosino

En un grupo cercano, Carolina Ambrosino y sus amigos aseguran que tenían el disfraz preparado desde la semana pasada y se alegraban de haber podido utilizarlo. "Nos hemos disfrazado de los años 80, se nos ocurrió viendo fotos de otros años y la verdad es que era una forma fácil de disfrazarse. Nos pusimos de acuerdo para el sábado pero no pudimos salir, nos alegra haber podido salir esta noche", destaca Amrbosino.

Una semana después del aplazamiento, Alicante ha demostrado que el carnaval no se suspende. La música volvió a sonar, las pelucas volvieron a brillar bajo las luces y la ciudad, al fin, se quitó la espina. "Ahora sí, ya es carnaval", resumía una joven mientras la Rambla.