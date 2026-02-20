Vuelven los cortes de tráfico a Alicante: desde el viernes y hasta el domingo calles cortadas, limitación de aparcamiento y cambios en el autobús

Viernes de Carnaval y Media Maratón el domingo, dos eventos que pondrán a prueba la paciencia de los conductores de Alicante. Los cortes de tráfico y las restricciones de acceso y aparcamiento serán constantes en el municipio durante este fin de semana.

Tal y como informa el Ayuntamiento de Alicante, a los cortes de tráfico y desvío de líneas de autobús para la tarde noche carnavalera , se unen el cierre al tráfico del centro urbano y frente litoral al paso de la carrera que provocará que desde el sábado a las 14.00 horas se prohíba aparcar en parte de las calles de su recorrido y en el resto desde las 22.00 horas. Los cierres al tráfico y desvío del autobús se producirán entre las 8.00 y las 17.00 horas del domingo para facilitar el paso de los más de 7.200 atletas inscritos.

Cortes de tráfico en Alicante el viernes

Las limitaciones al tráfico comienzan este viernes por la celebración del Carnaval con el corte de tráfico rodado en la Rambla de Méndez Núñez desde la calle Duque de Zaragoza hasta Rafael Altamira (sin afectar a las intersecciones) desde las 7.00 del viernes y hasta las 10.00 horas del sábado, con prohibición de estacionamiento en estas vías y espacios acotados para los servicios de seguridad y emergencia.

Jose Navarro

Prohibición de aparcamiento el sábado en Alicante

Las medidas de tráfico continuarán el sábado desde las 14.00 horas con la prohibición de estacionamiento en parte del recorrido de la Media Maratón y 10K. Concretamente, en: Aguilera, Pintor Aparicio, Alcalde Lorenzo Carbonell, Catedrático Soler, Eusebio Sempere, P.G. Aguilar, Albufereta, Villajoyosa, Ramón y Cajal y plaza Franklin Albricias. En el resto, la prohibición de aparcar se establecerá a partir de las 22 horas. El cierre del Paseo de Gómiz se adelantó a este jueves para la instalación de distintos servicios para la carrera.

Cortes de tráfico en Alicante el domingo

Los cortes de tráfico para la Media Maratón y 10K se producirán el domingo entre las 8.00 y hasta las 17.00 horas y se levantarán a medida que finalice el paso de los corredores, para una prueba que efectuará su salida en el muelle de Levante del Puerto a las 9.30 horas y que se estima su finalización alrededor de las 12.30 horas.

Los cierres al tráfico en la zona litoral y sus accesos se pueden prolongar hasta las 17.00 horas por el desmontaje de los servicios instalados para la prueba. Las limitaciones de tráfico afectarán principalmente a los carriles de circulación en el sentido de la prueba, salvo en las intersecciones o cambios de sentido que pueden implicar a ambos.

Así ha sido la Media Maratón de Alicante / Héctor Fuentes

Itinerario de la Media Maratón de Alicante

La carrera tendrá su salida a la altura del ascensor del paseo volado del muelle de Levante a las 9.30 horas, siguiendo su recorrido por la plaza Puerta del Mar en dirección a la avenida de Denia, donde girará hacia la Isleta en la Albufereta para volver por la Vía Verde de la cantera hasta el Paseo de Gómiz y la Plaza Puerta del Mar. En este punto cruzará por el centro de la Explanada hasta llegar al paseo de Canalejas donde se dividen las dos carreras, la 10K vuelve hacia la Plaza Puerta del Mar por la avenida de Loring y el frente litoral para dirigirse a la meta en el Muelle 12, y la Media Maratón sigue por la avenida Ramón y Cajal y Pintor Aparicio para girar hacia Reyes Católicos y afrontar por la avenida del Dr. Gadea el giro hacia la calle San Fernando y Cervantes para entrar en la calle Gravina y Jorge Juan hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento seguirá por Altamira para entrar en la Rambla y girar por la calle Gerona hasta la avenida Federico Soto para volver hacia la Rambla por la calle del Teatro y vuelta a Federico Soto por Médico Pascual Pérez para alcanzar la Plaza de Los Luceros. Desde allí, los corredores seguirán por la avenida Alfonso X el Sabio hasta la calle San Vicente y la Plaza de España. Desde este punto, la carrera desciende por la calle Calderón de la Barca hasta Alfonso el Sabio y Plaza de los Luceros. Seguirá por la calle Serrano hacia la avenida de Salamanca y vuelta a Luceros y Federico Soto para coger la avenida de Maisonnave hasta la plaza de la Estrella, avenida de Aguilera, Periodista Rafael González Aguilar y Gran Vía para girar por la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, cruzar la plaza María Yolanda Escrich (División Azul), Eusebio Sempere, Ramón y Cajal, Pintor Aparicio para volver al frente litoral por la avenida de Loring en dirección la Plaza Puerta del Mar donde entrará hacia el Muelle 12 del Puerto donde se sitúa la meta.

Cambios en el recorrido del autobús

El paso del Medio Maratón de Alicante llevará la modificación del recorrido de más de una docena de líneas de autobús. Está previsto que estos cambios comiencen a primera hora y finalicen en torno a las 12.30 horas.

Estas son las líneas afectadas:

1: San Gabriel - Ciudad Elegida

2: La Florida - Sagrada Familia

3: Ciudad de Asís - Colonia Requena

4: Cementerio - Tómbola

5: Rambla - San Agustín

6: Estación Autobuses - Juan XXIII (2º S)

7: Av. Óscar Esplá - El Rebolledo

8: Rambla - Virgen Del Remedio

9: Óscar Esplá - Playa San Juan

10: Rambla - Vía Parque (C.C. Vistahermosa)

12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II

13: Rambla - Villafranqueza

21: Alicante - Playa San Juan - El Campello

22: Av. Óscar Esplá - Playa San Juan

23: Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel

24: Alicante (E. Autobuses) - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig

27: Alicante (Luceros) - Urbanova

Noticias relacionadas

Recorrido Media Maratón y 10K de Alicante / Ayuntamiento de Alicante

Las líneas 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23 y 24 tendrán la cabecera en Plaza de España mientras que la 7 y la 27 la tendrán en Aguilera, 2.