Sorteos
Doblete de Euromillones en Alicante: dos acertantes se llevan más de 187.000 euros
La suerte vuelve a mirar a la provincia alicantina en el sorteo de este viernes 20 de febrero, con dos boletos premiados en la capital
El Euromillones ha dejado este viernes 20 de febrero de 2026 una nueva alegría en la provincia de Alicante. Aunque no hubo acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas) en Europa, la fortuna sí hizo parada en la capital alicantina con un boleto de segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) que se llevará 161.198,05 euros.
El premio corresponde a uno de los dos únicos acertantes de esta categoría en España, en un sorteo que volvió a repartir miles de euros pese a quedarse sin bote.
Dónde se sellaron los boletos premiados en Alicante
El boleto de segunda categoría fue validado en la Administración nº 25, situada en Pintor Lorenzo Casanova, 5, en Alicante capital.
Pero no fue el único premio que cayó en la ciudad. También se validó un boleto de tercera categoría (5 aciertos) en la Administración nº 36, ubicada en el Centro Comercial El Corte Inglés, en la Avenida Federico Soto, que recibirá 26.372,25 euros.
Dos premios importantes en la misma ciudad en una noche sin grandes botes europeos.
La combinación ganadora del Euromillones
Los números que marcaron la suerte este viernes fueron:
13, 24, 28, 33 y 35
Estrellas: 05 y 09
El código ganador de El Millón fue: XXT68606.
¿Cómo se juega al Euromillones?
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas