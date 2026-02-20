Doblete de Euromillones en Alicante: dos acertantes se llevan más de 187.000 euros

El Euromillones ha dejado este viernes 20 de febrero de 2026 una nueva alegría en la provincia de Alicante. Aunque no hubo acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas) en Europa, la fortuna sí hizo parada en la capital alicantina con un boleto de segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) que se llevará 161.198,05 euros.

El premio corresponde a uno de los dos únicos acertantes de esta categoría en España, en un sorteo que volvió a repartir miles de euros pese a quedarse sin bote.

Dónde se sellaron los boletos premiados en Alicante

El boleto de segunda categoría fue validado en la Administración nº 25, situada en Pintor Lorenzo Casanova, 5, en Alicante capital.

Pero no fue el único premio que cayó en la ciudad. También se validó un boleto de tercera categoría (5 aciertos) en la Administración nº 36, ubicada en el Centro Comercial El Corte Inglés, en la Avenida Federico Soto, que recibirá 26.372,25 euros.

Dos premios importantes en la misma ciudad en una noche sin grandes botes europeos.

La combinación ganadora del Euromillones

Los números que marcaron la suerte este viernes fueron:

13, 24, 28, 33 y 35

Estrellas: 05 y 09

El código ganador de El Millón fue: XXT68606.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.