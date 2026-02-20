Educación defiende el aumento "constante" de especialistas para garantizar la inclusión en las aulas

La Conselleria de Educación ha defendido el "aumento constante de recursos profesionales especializados" en las aulas de la Comunidad Valenciana para garantizar la inclusión de los alumnos con necesidades específicas, algunos de ellos con discapacidad, frente a las nuevas críticas recibidas por la falta de personal en los centros educativos, esta vez, desde la plataforma Docents en Lluita.

Según el departamento autonómico, en estos dos últimos cursos se han habilitado 82 nuevas Unidades Específicas en Centros Ordinarios de Primaria y Secundaria (UECO), una cifra que contrasta con las 56 creadas por el gobierno anterior en cuatro años. Sumando estas nuevas aperturas a las ya existentes, hay actualmente con un total de 339 aulas de esta tipología funcionando en la Comunidad.

Este aumento de aulas ha supuesto un refuerzo de docentes especializados, puesto que cada una cuenta preceptivamente con un docente de Pedagogía Terapéutica (PT) y uno de Audición y Lenguaje (AL) y un educador o educadora de educación especial. Por tanto,según la conselleria, la creación de estas 82 unidades ha supuesto la incorporación de 164 docentes especializados (82 de PT y 82 de AL), a los que se suman 82 educadores de educación especial, para garantizar una respuesta intensiva.

Más allá de las unidades específicas, la conselleria ha asegurado en los dos últimos escolares se han habilitado más de 600 puestos de las especialidades de PT y AL para atender las medidas de respuesta de nivel cuatro y que ha incrementado el personal no docente para apoyar los programas personalizados.

En concreto, la Administración autonómica ha asegurado un incremento de educadores/as de educación especial del 26,64%; de Fisioterapia, en un 30,22%; Técnicos de interpretación de lengua de signos, en un 32,43%, mientras que de educadores sociales y terapeutas ocupacionales, del 100%.

Actual curso

Respecto al actual curso escolar (2025-2026), el departamento dirigido por la consellera Carmen Ortí y su directora general de inclusión Xaro Escrig, asegura haber habilitado 69 puestos de Pedagogía Terapéutica destinados específicamente a la atención de alumnado con trastornos graves de conducta derivados de condiciones de salud mental acreditadas.

Asimismo, ha defendido que han habilitado 25,5 nuevos puestos (24 de PT y 1,5 de AL) para atender específicamente el incremento de ratio en las unidades específicas de centros ordinarios (UECO) durante el curso 25-26. Por último, desde Educación han cifrado en 640 puestos de especialistas los que hay habilitados este curso para la atención de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE).