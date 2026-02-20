El escándalo de las viviendas protegidas de Alicante vuelve a la calle
Colectivos vecinales convocan una nueva concentración para protestar por las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus a personas vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat
Vecinos de Alicante volverán a protestar por el escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus, de las que se han beneficiado cargos del PP y personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat. Después de una primera concentración, durante el pasado pleno extraordinario, colectivos de residentes se dan cita frente al edificio consistorial la próxima semana.
La convocatoria se produce pocos días después de que sesenta asociaciones de Alicante mostraran su indignación por las polémicas adjudicaciones y exigieran al gobierno de Luis Barcala que asuma "responsabilidades políticas". Las agrupaciones de residentes reclamaban medidas que iban desde una auditoría a la constitución de una mesa de vivienda y criticaban que llevan esperando una respuesta del alcalde a su petición de reunión desde mayo de 2024, precisamente para abordar estos temas.
Ahora, las asociaciones convocan una nueva protesta que tendrá lugar el próximo miércoles, 25 de febrero, en la plaza de la Santísima Faz, situada en la parte trasera del Ayuntamiento y donde se ubica la sede del Patronato municipal de la Vivienda. Bajo el lema "Vivienda pública y social. Ni concesiones ni privilegios" los vecinos reclamarán una respuesta a la "emergencia habitacional" de la ciudad e insistirán en su exigencia de que el propio Barcala asuma responsabilidades políticas.
Las reivindicaciones tendrán lugar a las puertas del próximo pleno, que se celebrará solo un día después. La sesión estará monopolizada nuevamente por la polémica de Les Naus, ya que las agrupaciones de izquierdas han formado un frente común con el que buscan centrar el foco en torno a la figura del alcalde, por lo que solo presentarán iniciativas relacionadas con el escándalo de las adjudicaciones y la crisis de gobierno que ha motivado.
Las entidades, una a una
Las entidades firmantes del manifiesto que se envió la pasada semana, tanto vecinales como sociales, son: Barrio Divina Pastora, Benalúa “El Templete”, Carolinas Bajas “Les Palmeretes”, La Cañada del Fenollar, Movimiento por Benalúa, Alipark y adyacentes, Benvinguts Fontcalent, Nou Alacant, El Magro de San Blas, Del Barrio de San Antón, Barrio Virgen del Remedio, Parque del Mar Alicante, Vecino-Cultural Laderas del Benacantil, Parque de las Avenidas - Garbinet, La Voz de la Florida, Nuevo Moralet, Raval Roig, Federación Asociaciones Vecinales Sur Alicante, El Moralet, El Palamó de Villafranqueza, Los Ángeles, Gran Vía Sur-Puerto “Avanza”, San Gabriel, Pau 2, Juan XXIII Segundo Sector Las Lomas, Pau 1-Juan Pablo II, Amigos de Fontcalent, Asociación de Vecinos Serra Grossa-Albufereta, Polígono San Blas, Virgen del Remedio-Plaza Orán, Colonia Requena, Vecindario por un Parque Central, L'Amistat de l'Alcoraia, Por un barrio mejor, Unir Alicante, ¿Alicante dónde vas?, Coordinadora Alicante Limpia-CAL, Dignidad Animal, Colla Ecologista d'Alacant- Ecologistes en Acció, Acofal, Món Jove Asociación para la solidaridad y la cooperación, Arco Iris Entiende LGT, Asociación Wake Up África, Gatos en la costa, Asamblea Cívica por el Clima, Asociación de Cantautores y Cantautoras de Alicante La Explanada, Asociación Colectivo Atacatá, Unión de Consumidores de Alicante, Aclimate, CC OO PV L'Alacantí-Les Marines, Plataforma de defensa del Cap de la Horta, Taller Tumbao, Salvem las Melias, Asertos, Sindicato de Administración Publica CGT Alicante, Alicante en bici, Amasa Asociación Memoria y Acción Social Alicante, Plataforma contra la Pobreza y la exclusión de Alicante y UGT-PV
