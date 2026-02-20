El escándalo de las viviendas protegidas de Alicante vuelve a la calle

Vecinos de Alicante volverán a protestar por el escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus, de las que se han beneficiado cargos del PP y personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat. Después de una primera concentración, durante el pasado pleno extraordinario, colectivos de residentes se dan cita frente al edificio consistorial la próxima semana.

La convocatoria se produce pocos días después de que sesenta asociaciones de Alicante mostraran su indignación por las polémicas adjudicaciones y exigieran al gobierno de Luis Barcala que asuma "responsabilidades políticas". Las agrupaciones de residentes reclamaban medidas que iban desde una auditoría a la constitución de una mesa de vivienda y criticaban que llevan esperando una respuesta del alcalde a su petición de reunión desde mayo de 2024, precisamente para abordar estos temas.

El cartel anunciador de la protesta. / INFORMACIÓN

Ahora, las asociaciones convocan una nueva protesta que tendrá lugar el próximo miércoles, 25 de febrero, en la plaza de la Santísima Faz, situada en la parte trasera del Ayuntamiento y donde se ubica la sede del Patronato municipal de la Vivienda. Bajo el lema "Vivienda pública y social. Ni concesiones ni privilegios" los vecinos reclamarán una respuesta a la "emergencia habitacional" de la ciudad e insistirán en su exigencia de que el propio Barcala asuma responsabilidades políticas.

Las reivindicaciones tendrán lugar a las puertas del próximo pleno, que se celebrará solo un día después. La sesión estará monopolizada nuevamente por la polémica de Les Naus, ya que las agrupaciones de izquierdas han formado un frente común con el que buscan centrar el foco en torno a la figura del alcalde, por lo que solo presentarán iniciativas relacionadas con el escándalo de las adjudicaciones y la crisis de gobierno que ha motivado.