La Explanada se queda sin sillas a la espera del nuevo contrato de zonas verdes de Alicante

La Explanada pierde, por ahora, uno de sus elementos más reconocibles. Las tradicionales sillas de madera que cada día ocupaban vecinos y visitantes desaparecieron del paseo a finales del verano de 2025 y no volverán a colocarse hasta que el Ayuntamiento adjudique y ponga en marcha el nuevo contrato de mantenimiento de jardines y parques. Así lo confirman desde la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante, que vinculan el regreso de los asientos a la entrada en vigor del nuevo servicio, que actualmente tiene suspendido el procedo de licitación por "errores en los pliegos".

El Consistorio publicó en octubre de 2025 el nuevo contrato, dividido en tres lotes, con una duración de cuatro años y la posibilidad de una prórroga adicional de uno más, por un importe total de 54,8 millones de euros. En estos momentos, el procedimiento se encuentra suspendido desde finales de octubre, según se indica en el portal de contratación del Estado y, hasta que no se reanude este proceso y se formalice la adjudicación, las sillas no se volverán a instalar en la Explanada.

Un contrato agotado y a la espera del relevo

El contrato actual de mantenimiento de zonas verdes comenzó en 2020 y contemplaba un periodo inicial de tres años, además de dos prórrogas de un año cada una, lo que ha prolongado su vigencia hasta 2025. Aunque sigue en vigor hasta la entrada en funcionamiento del nuevo contrato, el Ayuntamiento ha señalado que la reposición de las sillas queda supeditada al inicio del nuevo servicio.

En los pliegos del contrato todavía vigente se establecía que la empresa adjudicataria debía encargarse de la organización, recogida y puesta en uso de las sillas plegables de madera en la Explanada. El servicio debía garantizar todos los días del año, incluidos festivos, un mínimo de 50 unidades disponibles para los usuarios.

Asimismo, se fijaba la obligación de adquirir 100 sillas nuevas cada año, con el anagrama del Ayuntamiento, fabricadas en madera de haya. Estas debían recogerse diariamente en horario nocturno, a las 00.00 horas de octubre a mayo y a las 02.00 horas de junio a septiembre, y volver a estar disponibles a partir de las 8.00 horas, distribuidas en dos puntos concretos: junto a la Rambla de Méndez Núñez y junto a la Concha de la Explanada.

Más sillas en el nuevo pliego

El nuevo pliego de mantenimiento de zonas verdes mantiene la obligación de organizar, recoger y poner en uso diariamente las sillas, así como la exigencia de que haya un mínimo de 50 unidades disponibles cada jornada en la Explanada, con los mismos horarios de retirada nocturna y reposición matinal.

La principal diferencia se encuentra en el número de sillas que deberán adquirirse cada año. El nuevo contrato establece que la empresa adjudicataria tendrá que comprar 200 unidades anuales, el doble que en el contrato anterior, también de madera de haya, plegables en tijera y con el anagrama municipal grafiado. De este modo, cuando el nuevo servicio entre en vigor, la reposición anual prevista pasará de 100 a 200 sillas.

Una reducción progresiva hasta la desaparición

La ausencia actual de sillas se produce tras meses de reducción progresiva del número de unidades disponibles, hasta su total desaparición del paseo. En enero de 2025 se instalaron cien sillas, conforme a la anualidad prevista en el contrato vigente. Sin embargo, en agosto apenas quedaba una decena, el resto habían sido sustraídas, según explicó entonces el Ayuntamiento.

La situación no es nueva. En 2024, las sillas volvieron a la Explanada a finales de enero, coincidiendo con la finalización de las obras del antiguo fondo de saco en el cruce entre la Rambla y el paseo. En junio de ese mismo año ya habían desaparecido por completo. En enero de 2025, tras varios meses sin asientos, se repuso el centenar anual previsto en contrato. Con el paso de los meses, el número volvió a disminuir hasta quedar reducido a una decena al final del verano y no está prevista una reposición adicional dentro del contrato actual, más allá de la anualidad ya ejecutada.

Mientras se resuelve la adjudicación del nuevo contrato, la Explanada permanecerá sin uno de sus elementos más reconocibles, sus sillas. El regreso de las sillas queda supeditado, según el Ayuntamiento, a la entrada en vigor del nuevo servicio de mantenimiento de zonas verdes y, solo entonces, pasarán a ser 200 unidades anuales.