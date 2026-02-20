Los médicos de Alicante estallan en la calle: "no es vocación, es explotación"

Entre pitidos, sonidos de sirena de ambulancia, y gritos de "queremos regular nuestras guardias", "no es vocación, es explotación" o "paciente, escucha esta es tu lucha", los médicos han protestado este viernes durante la quinta jornada consecutiva de huelga para reclamar mejoras laborales y salariales en la plaza de la Montañeta de Alicante. Un parón que, según la Conselleria de Sanidad, ha sido capitaneado por los facultativos de la provincia, donde el seguimiento ha sido de 19,16 %; en Valencia, de un 9,59 % y en Castellón, de un 6,51 %. Unas cifras que desde el Sindicato Médico CESMCV, la entidad que ha convocado la movilización en toda España, ha vuelto a contradecir y ha elevado al 90 %. A la concentración han asistido 150 sanitarios, según la Policía Nacional.

Las pancartas han recogido la indigación de los facultativos con mensajes en los que han denunciado que "son médicos y no esclavos", que la "salud está en juego" y que no les están cotizando todas las horas que realizan. En concreto, los sanitarios han vuelto a reclamar un estatuto propio del médico y del facultativo, que reconozca su singularidad profesional.

También han insistido en una clasificación acorde a su formación y responsabilidad. Han demandado una regulación justa de la jornada y de las guardias, que computen como tiempo trabajado y para la jubilación, así como condiciones que permitan la conciliación y que no discriminen a su profesión.

Los sanitarios rechazan ser "esclavos" y alertan de que la salud está "en juego"

Sanitarios, en la protesta de este viernes en la plaza de la Montañeta de Alicante. / Alex Domínguez

El paro, convocado con carácter indefinido una semana al mes hasta junio, está teniendo repercusiones en toda la Comunidad Valenciana, aunque desde la administración autonómica aseguran que se están aplicando medidas para minimizar su efecto sobre los pacientes. Así lo ha afirmado en Alicante el conseller este jueves, quien cifró en 32.010 los "actos asistenciales" que no se han podido realizar en la Comunidad Valenciana en los tres primeros días. De ellos, 17.118 en la provincia de Valencia, 11.772 en la provincia de Alicante y 3.120 en la de Castellón.

Sanidad afirma que se está intentando equilibrar el derecho constitucional a la protección de la salud con el derecho de huelga de los profesionales, reorganizando agendas y priorizando la actividad urgente y preferente para reducir cancelaciones.

Máscaras en contra de la ministra de Sanidad, Mónica García / Alex Domínguez

Satisfacción

A pesar de unos servicios mínimos establecidos por encima de los recursos que se ofrecen en periodos vacacionales, según los organizadores, el Sindicato Médico ha valorado positivamente el seguimiento de la huelga convocada en contra del Anteproyecto de Estatuto Marco y por unas condiciones laborales justas.

Además de la manifestación, durante toda la semana se han llevado a cabo concentraciones diarias a las puertas de centros de salud y hospitales de las tres provincias, con una participación constante y creciente. Estas acciones han servido para visibilizar la sobrecarga asistencial, la falta de personal y la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que garanticen tanto la calidad asistencial como la seguridad de pacientes y profesionales.