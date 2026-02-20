Una nueva plataforma de docentes alerta de que al 93 % de los centros les falta personal para atender a niños con discapacidades

Una nueva plataforma de profesores, Docents en Lluita, ha alertado de que casi todos los colegios e institutos públicos de la Comunidad Valenciana todavía tienen personal sin cubrir para garantizar la inclusión en las aulas y atender a niños con necesidades específicas, algunas de las cuales están consideradas como una discapacidad. El malestar por la falta de manos, especialmente con los escolares más vulnerables, es una queja que se ha extendido en los últimos meses en las protestas del profesorado, pese a que la Conselleria de Educación ha aumentado con creces las aulas UECO para integrar a estos niños en los centros educativos ordinarios, entre otras cosas, porque se han multiplicado curso, tras curso.

Sin embargo, una encuesta, que se envió a las direcciones de 1.500 centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria por parte de esta agrupación, ha arrojado que un 93,8 % de los centros que han respondido todavía tienen plazas sin cubrir, es decir, no se cumple la orden de plantillas autonómica, según el colectivo.

Por perfiles profesionales, la carencia se concentra principalmente en el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT), señalada por el 37,5 % de los centros. A continuación, el 28,8 % manifiesta falta de profesionales de Audición y Lenguaje (AL), mientras que el 25 % indica insuficiencia de educadores y educadoras. En la provincia de Alicante han sido diversas las quejas de los centros educativos por la falta de estos especialistas, sobre todo, este último curso.

Asimismo, la agrupación advierte de que uno de cada cuatro centros denuncia que ha comenzado el curso sin la plantilla completa y que esta situación se ha mantenido durante todo el período analizado y de que solo cinco centros de los que respondieron indicaron tener todas las plazas cubiertas, siendo frecuentes situaciones de temporalidad, sustituciones tardías o figuras compartidas entre varios centros.

Una abuela cambia a su nieta los pañales en el centro educativo por la falta de educadora / HECTOR FUENTES

Más dificultades para compensar especialistas Con la nueva orden de plantillas del Consell, la conselleria ha endurecido las condiciones a los centros educativos para compensar con otros docentes o especialistas por sus funciones en el equipo directivo. Según la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-PV), desde este curso, Educación compensa con una media jornada a los colegios solo si los tres miembros del equipo directivo son de la misma especialidad, por lo que si no se da con esta circunstancia, hay colegios que como ejemplo, desde septiembre se han quedado sin un especialista de Audición y Lenguaje, porque ese profesional forma parte de la dirección del centro y ya no puede dedicar parte de su tiempo a estar en el aula. Frente a ello, según el mismo colectivo, hasta ahora, la conselleria lo contemplaba de otra manera. Si en el equipo directivo había dos maestros de la misma especialidad ya se compensaba al centro con otro profesional.

Una niña y una maestra en una clase en Alicante / Pilar Cortés

Ratios elevadas y sobrecarga

Esta plataforma de docentes ha cargado, además, contra las ratios elevadas en el aula, especialmente en grupos con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También ha lamentado la sobrecarga del profesorado de apoyo, que, según denuncian, debe atender a demasiado alumnado o demasiados grupos simultáneamente. Critican que las horas asignadas son insuficientes, lo que impide una intervención continuada y de calidad. Asimismo, han advertido de la dificultad para garantizar una atención individualizada, lo que repercute tanto en el alumnado con necesidades como en el funcionamiento general del aula. Unos problemas, que para los profesores denunciantes, están acarreando una sensación de "abandono institucional".

"La falta crónica de personal de apoyo a la inclusión evidencia que la educación pública no está garantizando los derechos del alumnado ni las condiciones dignas del profesorado. La sobrecarga docente, la ausencia de cobertura inmediata de bajas y la imposibilidad de ofrecer una atención individualizada vulneran el derecho a una educación inclusiva y de calidad", afirman desde Docents en Lluita. Frente a ello, los profesores han exigido medidas urgentes para evitar más desigualdades y que la responsabilidad recaiga solo sobre los profesionales de la enseñanza.