El pregón de carnaval regresa a Alicante con sátira: “Ni por la vivienda el pueblo se rebela”

La meteorología ha provocado un carnaval atípico en Alicante, con el pregón pronunciado justo cuando acababan las fiestas. Sin embargo, este cambio no ha anulado la tradicional sátira que caracteriza este momento en la plaza del Carmen.

La mordacidad hizo acto de presencia en el Casco Antiguo ante unas doscientas personas con cuestiones de actualidad, como el escándalo de las concesiones de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante en el residencial Les Naus, tal como destapó INFORMACIÓN; o clásicos como el caso Brugal o el antiguo proyecto de Ikea en Rabasa.

Tras las críticas iniciales a la equidistancia ante los conflictos mundiales y ante las causas sociales (“ni machista ni feminista, ni qué niños muertos, ni de un bando ni del otro, ahora solamente me centro en mi...”), los protagonistas de la parte inicial del pregón representaron al empresario Enrique Ortiz y al alcalde de Alicante, Luis Barcala. En esta escena, en la que se define como “milagro español” que el constructor “siga en pie” tras casos tramas como al Gürtel o Brugal, Barcala le muestra admiración por el expresidente catalán Jordi Pujol, “que ni trincant el tres per cent se’ls porten a Fontcalent”, expresó Doña Karnalia.

Doña Cuaresma y doña Karnalia, caracterizadas en el pregón. / Jose Navarro

El propio Ortiz, caracterizado con traje de baño que recuerda a Andorra, se lamentó de no llegar en su día a materializar el proyecto de Ikea en Rabasa y presentó su “nuevo tesoro”, que es “la ciudad deportiva en la Albufereta”, anunciada para el Hércules CF. “Alcalde, con esto y Les Naus, ¡ya lo petas!”, le dirigió a Barcala en la actuación, a lo que el regidor contestaba que “al poble li direm que açò és tot legal, no desconfiaran, qui se’n recorda del Brugal?”.

"Alcalde, con esto y Les Naus, ¡ya lo petas!"

En este aspecto, el caracterizador de Barcala celebraba el “negocio de campeonato” del empresario, y volvía a referirse a Les Naus. “Clar, si a la gent se la pela: ni per a la vivenda el poble es rebel·la”, concluía, refiriéndose también a la concejala de Urbanismo dimitida, Rocío Gómez, por haberse conseguido una de las viviendas de Les Naus. En la misma escena había también espacio para aludir a la oficina de expresidente que Carlos Mazón ha habilitado en La Explanada, al que en el pregón se referían como “el pisito nuevo” y al que el caracterizador de Ortiz decía dirigirse físicamente “a por otro cubata”. “En la sobremesa hablaremos con la jefa de Contratación”, ironizaba, en alusión a la funcionaria que tiene a dos hijos y un sobrino en la polémica urbanización.

Mazón, aún presente

Pese a haber dimitido a inicios de noviembre, el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón también fue objeto de sátira en el pregón. “Yo gestioné tormentas, presupuestos y fe, si algo salió torcido, no estaba yo, ¿eh?”. Barcala, en la misma escena, era criticado por Doña Cuaresma, quien le recordaba que “no hay presupuesto corto si hay oficina antiaborto”. El alcalde también recibía críticas por la presencia de ratas en algunos puntos de la ciudad, por la suciedad en los barrios y por el Belén gigante presente en Navidad.

El pregón del Carnaval de Alicante regresa con sátira / Jose Navarro

La última escena, más improvisada, una actriz que caracterizaba a la activista trans Samantha Hudson y hablaba a favor de las minorías daba paso a una actuación musical de Mazón, de quien se recordaba su intento de ir a Eurovisión en 2011 (“‘Y solo tú’”, para entrar versioneaste, así que hoy te dejamos a la altura, con calma y cero premura, de lo que tú nos preparaste”) y era coreado por Ortiz y Barcala. Con la letra cambiada de la canción que el expresidente versionó con la formación Marengo, el caracterizador de Mazón entonaba estrofas como “y aquí estoy yo, soy solo yo, soy quién decide dónde se hace una inversión, en toros sí, cultura no, la biblioteca abandonada está mejor”.

“‘Y solo tú’”, para entrar versioneaste, así que hoy te dejamos a la altura, con calma y cero premura, de lo que tú nos preparaste”

En el final de la última escena también irrumpía el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con sus "testículos" metafóricamente apaleados, y el pregón concluía con una nueva condena a la equidistancia, esta vez ante el auge de la extrema derecha. “Equidistante estás más feo y ya ruge el Ku Klux Klan”.