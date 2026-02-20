El PSOE acusa a Barcala de ocultar el decreto de venta de otra parcela para vivienda protegida en Alicante

El PSOE acusa al alcalde de Alicante, Luis Barcala, de "ocultar" el decreto de venta de una parcela para vivienda protegida en el barrio de San Blas. El grupo socialista apunta que en el orden del día de la próxima reunión del patronato, en el que se espera dar cuenta de distintas órdenes municipales, no se incluye la documentación relativa al solar de la calle Ceuta, que se adjudicará a un promotor privado a cambio de que ceda al menos tres pisos al Ayuntamiento.

El gobierno municipal del PP ha convocado para el próximo miércoles una reunión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Vivienda. Una cita que se celebrará con el objetivo de abordar distintos asuntos, entre los que se incluye dar cuenta de los decretos de la presidencia del patronato. En este punto, se han incorporado al orden del día diversos decretos firmados hasta el 21 de enero de 2026. Sin embargo, el del pasado 19 de diciembre de 2025 , que da inicio a la polémica venta de la parcela en San Blas, no se encuentra entre los documentos a analizar.

Exigen explicaciones

En ese sentido, el PSOE ha reclamado que se adjunte el citado escrito en los asuntos a tratar y que el gobierno popular de explicaciones sobre este proyecto. Desde la formación progresista recuerdan que "se trata de viviendas que serán directamente adjudicadas por el promotor, que solo tendrá que ceder tres de ellas al Consistorio", lo que, a juicio del PSOE, "podría desencadenar otro pelotazo como el de Les Naus".

"Cabe recordar que se trata de un proyecto que, inicialmente, estaba destinado a la construcción de una treintena de viviendas públicas municipales para facilitar un alquiler asequible a familias alicantinas. Sin embargo, Barcala bloqueó ese proyecto y decidió vender la parcela a un promotor o cooperativa para que construyera las viviendas y gestionara su adjudicación en régimen de venta o alquiler", ha apuntado la concejala Silvia Castell. A cambio, el Ayuntamiento sólo recibiría tres viviendas.

La socialista ha incidido en que su formación está exigiendo que se paralice el trámite para adjudicar la parcela y se vuelva al proyecto original, en el que se apostaba por una construcción pública de la promoción. Especialmente, en "un momento en el que la política de vivienda de Barcala está bajo sospecha por el pelotazo en las adjudicaciones del residencial Les Naus, que ha acabado en manos de cargos públicos y personas vinculadas al Partido Popular".

Revisión de condiciones

Esta misma semana, el alcalde ha anunciado que el Patronato de la Vivienda revisará los procesos de selección para optar a pisos sociales del Ayuntamiento, tras el escándalo del residencial Les Naus. Además, el gobierno municipal de Luis Barcala también pondrá especial atención en los pliegos para la construcción de la futura promoción de la calle Ceuta, con el objetivo de que las polémicas adjudicaciones no vuelvan a producirse.

El anuncio lo realizaba el propio regidor este pasado martes, en una comparecencia por sorpresa (y con preguntas limitadas) ante los medios de comunicación. "Se van a celebrar las reuniones necesarias de la junta del Patronato para poner encima de la mesa toda la documentación que hay y todos los datos en relación con los procesos de selección", indicó. Un trámite que también se llevará a cabo "con los nuevos pliegos que se redacten para la calle Ceuta".