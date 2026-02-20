Reunión por sorpresa del Consell y el gobierno de Barcala para "coordinar" proyectos en Alicante
La cita, suspendida el lunes por el incendio en el barrio Miguel Hernández, se celebra sin incluirse en la agenda pública que se envía a los medios de comunicación ni atender a la prensa
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en el Ayuntamiento en la que han coordinado, junto con sus respectivos equipos, iniciativas y proyectos conjuntos entre ambas administraciones en la ciudad en materia de urbanismo, infraestructuras, sanidad, vivienda, industria e innovación y transporte. Un encuentro celebrado "por sorpresa", sin incluirlo en la agenda de medios que se envía diariamente desde los gobiernos local y autonómico, que ha tenido lugar después de que la última cita entre ambos dirigentes quedara anulada por el incendio que se declaró en viviendas del barrio de Miguel Hernández.
Pese a que, en aquel momento, el encuentro sí se publicitó con anterioridad y se preveía atención a los medios de comunicación, en esta ocasión no ha sido así. Ambas administraciones han dado cuenta de la reunión a través de un comunicado de prensa que ha sido enviado a posteriori. En él, el Ayuntamiento ha asegurado que la cita ha servido para abordar "proyectos cruciales para Alicante en los que el Ayuntamiento y la Generalitat van de la mano", en palabras de Barcala.
Proyectos pendientes
En este sentido, el alcalde se ha referido a la tramitación del Plan General Estructural, que acaba de verse retrasada por una nueva consulta pública; la conclusión de la Vía Parque, a la espera de que la Generalitat avance en el proyecto y las obras; la Estación Central, actualmente con las obras en ejecución; la prolongación del TRAM hacia los barrios del sur; el Palacio de Congresos, que Pérez Llorca reconoce que se encuentra en una fase "muy temprana"; o el Plan Vive, actualmente bajo la lupa por el escándalo de las viviendas protegidas.
Además, también se han abordado temas como los proyectos de los centros de salud en ejecución o tramitación (Garbinet, La Torreta y La Condomina, muy reclamado por los vecinos); el soterramiento de la rotonda junto a Santa Faz y el desarrollo industrial y tecnológico. Antes del encuentro, José Díez ha firmado el Libro de Honor del Ayuntamiento, por tratarse de su primera visita institucional al Consistorio. El alcalde ha agradecido al vicepresidente "su interés y su espíritu de colaboración para sacar adelante todas estas actuaciones transformadoras para la ciudad y su entorno".
Suscríbete para seguir leyendo
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas