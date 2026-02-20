Reunión por sorpresa del Consell y el gobierno de Barcala para "coordinar" proyectos en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en el Ayuntamiento en la que han coordinado, junto con sus respectivos equipos, iniciativas y proyectos conjuntos entre ambas administraciones en la ciudad en materia de urbanismo, infraestructuras, sanidad, vivienda, industria e innovación y transporte. Un encuentro celebrado "por sorpresa", sin incluirlo en la agenda de medios que se envía diariamente desde los gobiernos local y autonómico, que ha tenido lugar después de que la última cita entre ambos dirigentes quedara anulada por el incendio que se declaró en viviendas del barrio de Miguel Hernández.

Pese a que, en aquel momento, el encuentro sí se publicitó con anterioridad y se preveía atención a los medios de comunicación, en esta ocasión no ha sido así. Ambas administraciones han dado cuenta de la reunión a través de un comunicado de prensa que ha sido enviado a posteriori. En él, el Ayuntamiento ha asegurado que la cita ha servido para abordar "proyectos cruciales para Alicante en los que el Ayuntamiento y la Generalitat van de la mano", en palabras de Barcala.

Proyectos pendientes

En este sentido, el alcalde se ha referido a la tramitación del Plan General Estructural, que acaba de verse retrasada por una nueva consulta pública; la conclusión de la Vía Parque, a la espera de que la Generalitat avance en el proyecto y las obras; la Estación Central, actualmente con las obras en ejecución; la prolongación del TRAM hacia los barrios del sur; el Palacio de Congresos, que Pérez Llorca reconoce que se encuentra en una fase "muy temprana"; o el Plan Vive, actualmente bajo la lupa por el escándalo de las viviendas protegidas.

Además, también se han abordado temas como los proyectos de los centros de salud en ejecución o tramitación (Garbinet, La Torreta y La Condomina, muy reclamado por los vecinos); el soterramiento de la rotonda junto a Santa Faz y el desarrollo industrial y tecnológico. Antes del encuentro, José Díez ha firmado el Libro de Honor del Ayuntamiento, por tratarse de su primera visita institucional al Consistorio. El alcalde ha agradecido al vicepresidente "su interés y su espíritu de colaboración para sacar adelante todas estas actuaciones transformadoras para la ciudad y su entorno".