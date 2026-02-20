La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos

El fin de semana es, para muchos alicantinos, el momento perfecto para cambiar el asfalto por la tierra y dejar que las prisas se conviertan en pasos tranquilos. Cuando se acercan esos dos días libres, apetece más que nunca salir a caminar,despejar la cabeza y redescubrir el paisaje que tenemos al lado de casa. Y si la ruta ofrece mar, montaña, miradores e historia sin necesidad de coger el coche durante una hora, el plan es perfecto.

Ruta de senderismo por la Serra Grossa

Además, este sábado y domingo el tiempo va a acompañar, así que no hay excusa: es una ocasión ideal para probar una de esas rutas “urbanas” pensadas para quien quiere naturaleza, pero sin alejarse de la ciudad. La propuesta es una ruta circular que enlaza el Cerro del Molinet con la Serra Grossa, dos pequeñas elevaciones que funcionan como balcones naturales sobre Alicante. Son unos 6,7 kilómetros, con 350 metros de desnivel, una duración de entre 2 horas y media y 3 horas y una dificultad moderada, marcada únicamente por una pequeña trepada en la ladera marítima de la Serra Grossa.

El recorrido comienza en la estación del TRAM de Sangueta, prácticamente a nivel del mar. Desde allí se camina paralelo a la plataforma del tranvía en dirección a la Albufereta hasta encontrar unas escaleras que marcan el inicio de la subida al Cerro del Molinet. Esta modesta loma, situada entre la Serra Grossa y el Monte Benacantil, podría considerarse casi una prolongación de la primera, pero tiene personalidad propia: en su parte alta encontramos restos de un antiguo molino que le da nombre, y un mirador privilegiado hacia el castillo de Santa Bárbara, que se recorta sobre el Benacantil. El sendero describe aquí un pequeño bucle, pasando también junto a antiguos yacimientos mineros.

Una visita a las instalaciones de la antigua refinería «La Británica», en la Serra del Molinet de Alicante, cuyos trámites de cesión se iniciaron en 2017 y aún no han finalizado. / Pilar Cortés

Depósitos subterráneos

Bajo esta aparente “colina urbana” se esconde, además, una historia sorprendente. En el interior del Cerro del Molinet se ubican los Depósitos Subterráneos de la Británica, ligados a una refinería de petróleo que empezó a operar en 1875 a los pies de la Serra Grossa, entre la montaña y el mar. Aprovechando la roca caliza, se excavaron galerías y enormes depósitos bajo tierra para almacenar combustible. Hoy, junto a la estación del TRAM de Sangueta, aún se pueden ver algunas de las bocas de acceso (aunque no se puede acceder).A todo ello se suman los vestigios de la Guerra Civil: defensas antiaéreas y grafitis realizados por soldados republicanos, con inscripciones como el año 37 grabado directamente en la roca.

Uno de los accesos a la antigua refinería de La Británica, en la Serra Grossa. / Rafa Arjones

Tras explorar el Molinet, la ruta desciende suavemente hasta enlazar con la Serra Grossa propiamente dicha. En ese punto se puede optar por subir por la Pinada o rodear la sierra por su fachada litoral; siguiendo la propuesta más escénica, giramos hacia la derecha para tomar la senda que recorre la cara sureste con vistas al mar. El sendero avanza casi en llano al principio, hasta alcanzar un tramo en el que es necesario superar una pequeña trepada, asistida por una cuerda fija. Una vez superado este punto, se accede a la parte alta de la sierra, con la posibilidad añadida de acercarse a la cumbre principal para ganar aún más perspectiva.

Antes de iniciar el regreso, merece la pena continuar unos metros hasta el camino que desciende hacia la playa de la Albufereta, desde donde se disfrutan amplias vistas del Cabo de la Huerta. En este sector se localizan también importantes yacimientos arqueológicos, como El Tossal de Manises y el más abandonado Tossal de les Basses, que recuerdan el pasado íbero y romano de la zona.

De vuelta en la cresta, se toma el camino que bordea la sierra por su parte superior, esta vez con vistas cambiadas: a la derecha se abre toda el área metropolitana de Alicante, con el Benacantil dominando la escena y la línea de edificios acercándose hasta la base de la montaña. Se pasa por el cruce del camino de la Pinada y se continúa hacia el noreste, donde una pista y varias sendas permiten incluso improvisar un pequeño bucle adicional. En uno de los miradores se obtiene una panorámica excelente del Cabo de la Huerta y de las montañas del norte, junto a restos de un antiguo poblado de la Edad del Bronce que se levanta sobre la bajada hacia la Albufereta.

Descenso final

El descenso final puede hacerse por la cara norte, algo más abrupta, o por la clásica senda de la Pinada, que es la opción más habitual para subir y bajar de la Serra Grossa. Siguiendo esta última, el itinerario nos conduce hasta la estación del TRAM de «La Goteta – Plaza Mar 2», donde se cierra el círculo. También es posible iniciar la ruta justo al revés, partiendo de La Goteta o desde la zona de la Albufereta, en la calle Madre Teresa de Calcuta, donde los paneles de la Red de Senderos Urbanos del Ayuntamiento de Alicanteayudan a orientarse.