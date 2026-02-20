Estas son las incidencias de tráfico que marca la DGT en la provincia de Alicante

A las 12.02 horas de este viernes 20 de febrero, el parte de la DGT marcaba en la provincia de Alicante incidencias en distintos puntos del mapa provincial. Predominan en el mapa los avisos por obstáculos fijos en la carretera, con puntos señalados como la N-332, la AP-7 y la A-31. Por otro lado, en la la A-70, la CV-95 o la CV-895 se han marcado accidentes. La única alerta de mayor entidad del listado era una retención por congestión en la N-332 a la altura de Torrevieja, con circulación irregular en ambos sentidos.

A continuación, consulta las incidencias de tráfico en tu comarca.

Marina Baixa

La Marina Baixa concentra buena parte de los avisos del mediodía, con obstáculos fijos en varios puntos clave. En la N-332 se registra una incidencia en l’Alfàs del Pi, a la altura del kilómetro 153, y otra en Benidorm en el entorno del kilómetro 145. También aparecen alertas en vías secundarias como la CV-7461 en Calp y la CV-70 en La Nucía, además de un parte en la CV-765 en Altea vinculado a un accidente.

Marina Alta

En la Marina Alta figura una incidencia en Calp, en la CV-7461 (kilómetro 1,726), donde se señala un obstáculo fijo en sentido creciente de la kilometración. Es uno de los puntos del listado en los que la alerta se localiza en una carretera autonómica, con detalle de kilómetro y sentido, lo que permite acotar el tramo afectado.

L’Alacantí

En l’Alacantí, las incidencias se reparten entre el entorno urbano de Alicante/Alacant y sus accesos. La N-332 presenta un obstáculo fijo a la altura del kilómetro 106, mientras que en la A-70 se marca otro aviso también en Alicante, en este caso por accidente en el kilómetro 15,953. A esa lista se suma un parte en la A-79 a la altura de El Bacarot, con un obstáculo fijo en el kilómetro 1,825.

Un conductor. / -

Bajo Segura

El Bajo Segura reúne incidencias por accidente y problemas de circulación. En Torrevieja, además de un obstáculo fijo por accidente en la CV-95 (kilómetro 24,441), la N-332 registra una retención por congestión entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos, el único episodio del listado con nivel amarillo. También constan avisos en Guardamar del Segura en la CV-895 por accidente, y en la AP-7 en Almoradí con obstáculo fijo.

Vinalopó Mitjà y Alt Vinalopó

En el eje interior, la A-31 aparece con dos incidencias: una en Sax (kilómetro 196,959) y otra en La Estación (kilómetro 211,198), ambas descritas como obstáculo fijo con indicación de sentido.

L’Alcoià y Comtat

En Alcoy/Alcoi, la N-340 suma un aviso de obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 796,71, con circulación señalada en sentido creciente.

Baix Vinalopó

En el Baix Vinalopó, el listado incluye un obstáculo fijo en la AP-7 a la altura de Catral (kilómetro 732,517), situado en sentido decreciente de la kilometración.

Noticias relacionadas

Foia de Castalla

En la Foia de Castalla, figura un aviso en la A-7 en Tibi (kilómetro 484,907) por obstáculo fijo, también con detalle de sentido creciente.