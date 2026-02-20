Viernes de buen tiempo y estabilidad en la provincia de Alicante

Sin cambios sustanciales desde la jornada de ayer, con temperaturas estables y buen tiempo generalizado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vuelve a dar el buen tiempo como pronóstico, lo que se traducirá durante el día de hoy en un viernes estable después de que hace justamente una semana la Generalitat hiciera llegar un EsAlert por peligro de vientos huracanados a toda la provincia.

En general, en toda la provincia predoninarán los cielos despejados y ambiente seco, con los contrastes propios de las zonas de interior y más cercanos al litoral: la mínima más baja se registrará en Alcoy, con 5 grados, mientras que la máxima más alta alcanzará los 21 grados en Orihuela. En general, se vivirá una mañana fresca a primera hora y, a partir de mediodía, el ambiente se irá templando y haciéndose más agradable.

Alicante

La jornada se presenta bajo el signo de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados y sin rastro de lluvia. El viento soplará moderado, más perceptible durante la mañana, aunque sin alterar la normalidad. Ambiente fresco al amanecer y agradable al mediodía, con temperaturas entre 9 y 18 grados.

Elche

Predominará un día soleado y seco, con apenas algunas nubes al final de la jornada y sin precipitaciones previstas. El viento será suave en general, con algún momento más activo a primeras horas. La sensación térmica irá de fresca a templada, con mínimas de 8 grados y máximas de 20 grados.

Benidorm

El cielo se mantendrá poco nuboso, dentro de un escenario de tiempo estable que favorecerá la actividad al aire libre. El viento más intenso por la mañana se dejará notar en el litoral antes de amainar por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 16 grados, suaves en las horas centrales.

Elda

Ambiente tranquilo y sin lluvias en una jornada de cielos despejados, aunque marcada por el frío a primera hora, cuando el termómetro bajará hasta los 6 grados. Durante el día el mercurio remontará hasta los 19 grados, con viento moderado que puede reforzar la sensación fresca al amanecer.

Torrevieja

Día plenamente despejado y estable, sin precipitaciones y con protagonismo del viento en las primeras horas, especialmente cerca del mar. El ambiente será templado a mediodía tras una mañana más fresca, con temperaturas entre 10 y 19 grados.

Orihuela

La estabilidad dominará la jornada con cielos despejados y ausencia total de lluvias. El viento soplará con cierta intensidad en algunos momentos del día, aunque sin carácter adverso. Contraste térmico entre el amanecer, con 8 grados, y la tarde, que alcanzará los 21 grados.

Alcoy

El interior vivirá un día de tiempo seco y poco nuboso, con ambiente frío a primera hora, cuando se registrarán 5 grados, y recuperación clara al mediodía hasta los 18 grados. El viento será flojo en general, sin incidencias destacables.

Dénia

La Marina Alta disfrutará de una jornada soleada y sin lluvias, con viento moderado que cambiará de dirección a lo largo del día. La temperatura se moverá entre 10 y 19 grados, con sensación agradable en las horas centrales y más fresca al amanecer.