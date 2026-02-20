Viernes de buen tiempo y estabilidad en la provincia de Alicante
La mínima más baja se registrará en Alcoy, con 5 grados, mientras que la máxima más alta alcanzará los 21 grados en Orihuela
Sin cambios sustanciales desde la jornada de ayer, con temperaturas estables y buen tiempo generalizado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vuelve a dar el buen tiempo como pronóstico, lo que se traducirá durante el día de hoy en un viernes estable después de que hace justamente una semana la Generalitat hiciera llegar un EsAlert por peligro de vientos huracanados a toda la provincia.
En general, en toda la provincia predoninarán los cielos despejados y ambiente seco, con los contrastes propios de las zonas de interior y más cercanos al litoral: la mínima más baja se registrará en Alcoy, con 5 grados, mientras que la máxima más alta alcanzará los 21 grados en Orihuela. En general, se vivirá una mañana fresca a primera hora y, a partir de mediodía, el ambiente se irá templando y haciéndose más agradable.
Alicante
La jornada se presenta bajo el signo de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados y sin rastro de lluvia. El viento soplará moderado, más perceptible durante la mañana, aunque sin alterar la normalidad. Ambiente fresco al amanecer y agradable al mediodía, con temperaturas entre 9 y 18 grados.
Elche
Predominará un día soleado y seco, con apenas algunas nubes al final de la jornada y sin precipitaciones previstas. El viento será suave en general, con algún momento más activo a primeras horas. La sensación térmica irá de fresca a templada, con mínimas de 8 grados y máximas de 20 grados.
Benidorm
El cielo se mantendrá poco nuboso, dentro de un escenario de tiempo estable que favorecerá la actividad al aire libre. El viento más intenso por la mañana se dejará notar en el litoral antes de amainar por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 16 grados, suaves en las horas centrales.
Elda
Ambiente tranquilo y sin lluvias en una jornada de cielos despejados, aunque marcada por el frío a primera hora, cuando el termómetro bajará hasta los 6 grados. Durante el día el mercurio remontará hasta los 19 grados, con viento moderado que puede reforzar la sensación fresca al amanecer.
Torrevieja
Día plenamente despejado y estable, sin precipitaciones y con protagonismo del viento en las primeras horas, especialmente cerca del mar. El ambiente será templado a mediodía tras una mañana más fresca, con temperaturas entre 10 y 19 grados.
Orihuela
La estabilidad dominará la jornada con cielos despejados y ausencia total de lluvias. El viento soplará con cierta intensidad en algunos momentos del día, aunque sin carácter adverso. Contraste térmico entre el amanecer, con 8 grados, y la tarde, que alcanzará los 21 grados.
Alcoy
El interior vivirá un día de tiempo seco y poco nuboso, con ambiente frío a primera hora, cuando se registrarán 5 grados, y recuperación clara al mediodía hasta los 18 grados. El viento será flojo en general, sin incidencias destacables.
Dénia
La Marina Alta disfrutará de una jornada soleada y sin lluvias, con viento moderado que cambiará de dirección a lo largo del día. La temperatura se moverá entre 10 y 19 grados, con sensación agradable en las horas centrales y más fresca al amanecer.
Suscríbete para seguir leyendo
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas