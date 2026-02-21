Arde un coche en la A-70 en Alicante

Un turismo ha quedado calcinado por las llamas en la A-70 en Alicante. Los motivos del suceso se desconocen pero se han visto instantes de tensión tras ver un coche incendiado mientras que en los carriles, de ambos sentidos, seguían circulando diferentes vehículos muy cerca del incidente.

Mapa que muestra el kilómetro donde se ha producido el incidente.

El suceso se ha producido sobre las 18:00 horas en la autovía dirección Alicante - San Vicente del Raspeig a la altura de la salida 16. Por el momento, solo ha habido que lamentar daños materiales.