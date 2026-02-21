Compromís lanza su propia consulta ciudadana en respuesta al retraso en la aprobación del Plan General de Alicante

Compromís ha lamentado el nuevo retraso en la renovación del Plan General de la ciudad, un proceso que la coalición califica de "urgente".

Es por ello que la coalición valencianista ha decidido hacer su propia consulta ciudadana con mesas informativas en la calle, la primera de ellas este sábado en la plaza Manila.

Un proceso que impulsan como respuesta a la "ineficacia" del alcalde, Luis Barcala, cuyo ejecutivo prolongará la tramitación del PGOU con una nueva consulta vecinal entre marzo y mayo, justo un año después de otro proceso similar.

Mesas informativas

La militancia ha informado a los vecinos y ha recogido propuestas, de donde saldrán las iniciativas de Compromís para la ciudad. Según la concejala del grupo municipal Sara Llobell, “Barcala no está capacitado para hacer el planteamiento que necesita nuestra ciudad con el desastre monumental que existe en el departamento de Urbanismo, con todas las personas implicadas en la trama de las VPP, con una consulta ciudadana que ya se hizo y que no sabemos nada y que ahora se vuelve a plantear"

Asimismo, la edil considera que en el gobierno municipal "están más ocupados en intentar tapar este escándalo de las viviendas públicas que en responder a las necesidades que tienen los alicantinos y las alicantinas”.

Propuestas

En detalle sobre las propuestas que se han discutido, Llobell señala que su partido plantea "una ciudad que no expulse a sus vecinos de los barrios, que el acceso a la vivienda esté por encima de la turistificación, la especulación y los privilegios de algunos como acabamos de ver con el escándalo de las viviendas protegidas"

"Queremos una ciudad verde, adaptada a la emergencia climática que vivimos y con los servicios de proximidad a mano para que todos y todas podamos tener un proyecto de vida digno. Además de revertir la situación de desigualdad entre barrios, que se apueste por el valor cultural, histórico y arquitectónico y que se construya este nuevo planteamiento urbanístico desde las oportunidades que Alacant puede ofrecer en materia de innovación y modernización de los sectores productivos y económicos”, ha añadido Llobell.