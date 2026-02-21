Compromís lanza su propia consulta ciudadana en respuesta al retraso en la aprobación del Plan General de Alicante
La coalición valencianista inicia este sábado en Plaza Manila un calendario de mesas informativas en contraparte al nuevo proceso de participación anunciado por el ejecutivo municipal
Compromís ha lamentado el nuevo retraso en la renovación del Plan General de la ciudad, un proceso que la coalición califica de "urgente".
Es por ello que la coalición valencianista ha decidido hacer su propia consulta ciudadana con mesas informativas en la calle, la primera de ellas este sábado en la plaza Manila.
Un proceso que impulsan como respuesta a la "ineficacia" del alcalde, Luis Barcala, cuyo ejecutivo prolongará la tramitación del PGOU con una nueva consulta vecinal entre marzo y mayo, justo un año después de otro proceso similar.
Mesas informativas
La militancia ha informado a los vecinos y ha recogido propuestas, de donde saldrán las iniciativas de Compromís para la ciudad. Según la concejala del grupo municipal Sara Llobell, “Barcala no está capacitado para hacer el planteamiento que necesita nuestra ciudad con el desastre monumental que existe en el departamento de Urbanismo, con todas las personas implicadas en la trama de las VPP, con una consulta ciudadana que ya se hizo y que no sabemos nada y que ahora se vuelve a plantear"
Asimismo, la edil considera que en el gobierno municipal "están más ocupados en intentar tapar este escándalo de las viviendas públicas que en responder a las necesidades que tienen los alicantinos y las alicantinas”.
Propuestas
En detalle sobre las propuestas que se han discutido, Llobell señala que su partido plantea "una ciudad que no expulse a sus vecinos de los barrios, que el acceso a la vivienda esté por encima de la turistificación, la especulación y los privilegios de algunos como acabamos de ver con el escándalo de las viviendas protegidas"
"Queremos una ciudad verde, adaptada a la emergencia climática que vivimos y con los servicios de proximidad a mano para que todos y todas podamos tener un proyecto de vida digno. Además de revertir la situación de desigualdad entre barrios, que se apueste por el valor cultural, histórico y arquitectónico y que se construya este nuevo planteamiento urbanístico desde las oportunidades que Alacant puede ofrecer en materia de innovación y modernización de los sectores productivos y económicos”, ha añadido Llobell.
Suscríbete para seguir leyendo
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas
- Indignación tras el repintado de la calle de las setas de Alicante: así ha quedado la acera pese a las obras
- Más dudas sobre la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante