Un joven denuncia insultos gordofóbicos en Alicante mientras intentaba mejorar su vida: "He llorado por impotencia"

Un nuevo caso de gordofobia en Alicante ha generado una fuerte reacción en redes sociales. Alejandro, un joven vecino de Rafal, denunció públicamente en sus redes sociales que fue insultado en plena calle mientras intentaba mejorar su salud.

Al grito de "gordo", "barrigón" y otros insultos gordofóbicos provocaron que lo que debía ser un paso importante en su cambio personal terminase en lágrimas y frustración.

“No sabéis lo que cuesta empezar”

Alejandro decidió salir a caminar cada día como parte de su transformación física, de pesar inicialmente 174kg a conseguir un peso que le cambiaría la vida.

Sin embargo, durante uno de esos paseos, un grupo comenzó a insultarte. El joven compartió su experiencia en redes sociales, visiblemente afectado. “Hoy salí a andar y un grupo decidió que era buena idea gritarme gordo. No sabéis lo que cuesta empezar a cuidarte cuando ya tienes inseguridades. No sabéis lo que pesa cada paso cuando estás intentando cambiar”, explicó.

Lágrimas e impotencia

Lo que más le dolió, según relató, fue la sensación de impotencia. “La gente no tiene vergüenza ninguna y por gente como vosotros pasan las cosas que pasan por ahí. He llorado por impotencia porque eran varios; si llega a ser uno le contesto, pero me parece mentira que en los tiempos en los que estamos siga habiendo gente así”, afirmó.

El vídeo no tardó en hacerse viral. En pocas horas, cientos de usuarios mostraron su apoyo y condenaron este nuevo caso de gordofobia en Alicante. Muchos compartieron experiencias similares y denunciaron que el miedo a las burlas es una de las principales barreras para empezar a cuidarse.

Situaciones como esta pueden provocar que algunas personas abandonen la actividad física por vergüenza o ansiedad. Su testimonio refleja el impacto que puede tener la gordofobia, especialmente cuando afecta a personas que están intentando adoptar hábitos saludables. Para muchas personas con inseguridades, salir a hacer ejercicio ya supone un esfuerzo mental añadido.

Un problema que sigue presente

La gordofobia forma parte de un problema social más amplio relacionado con la discriminación por el aspecto físico. Aunque en los últimos años han aumentado las campañas de concienciación, los testimonios siguen apareciendo.

Noticias relacionadas

Alejandro lanzó un mensaje claro en su publicación: “Si de verdad queréis reíros de alguien, al menos que no sea de quien está intentando mejorar su vida”.