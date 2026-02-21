El tiempo en Alicante: cielos despejados y ambiente "primaveral"
La provincia registra un ascenso de las temperaturas máximas que rozarán los 19ºC
La provincia de Alicante vivirá este sábado 21 de febrero una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y el predominio del sol. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad presentará cielos prácticamente despejados durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones.
En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán valores muy agradables para la época del año. La máxima alcanzará los 19 °C, mientras que la mínima se situará en torno a los 6°C. Esta oscilación térmica dejará un mediodía casi primaveral, ideal para actividades al aire libre, aunque al inicio y final del día el ambiente será más fresco.
El viento soplará flojo con rachas de componente sur y sudeste, lo que contribuirá a esa sensación de calma atmosférica. La humedad relativa se mantendrá en valores moderados, en torno al 60%.
El tiempo en Alicante
Alicante capital arrancará el día con un ambiente fresco. Con el avance de la mañana, el cielo se despejará con la presencia del sol prácticamente toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 8 ºC de mínima y 18 ºC de máxima.
El tiempo en Elche
En Elche el sábado se presenta estable y sin lluvias, con un cielo despejado. Será un día cómodo para actividades al aire libre, con una atmósfera calmada y viento poco perceptible durante gran parte de la jornada. Los termómetros se moverán entre 6 ºC y 18 ºC.
El tiempo en Benidorm
Benidorm vivirá una jornada soleada. No se esperan cambios bruscos ni fenómenos destacados, en un contexto muy típico de estabilidad invernal en la costa. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 12 ºC y 16 ºC.
El tiempo en Elda
En Elda se espera una jornada soleada dejando una sensación estable, aunque el viento del norte puede notarse algo más que en zonas costeras. Las temperaturas irán desde 5 ºC de mínima hasta 19 ºC de máxima.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja afronta un sábado tranquilo, con un cielo velado por nubes al inicio del día pero que se irá despejando lo largo de la jornada con cielos despejados y la presencia del sol. Las temperaturas se situarán entre 9 ºC y 17 ºC.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela el día comenzará con el cielo descubierto y soleado. Los valores térmicos oscilarán entre 7 ºC y 19 ºC.
El tiempo en Alcoy
Alcoy tendrá un sábado de ambiente estable, con una mañana despejada. Será un día estable y soleado, aunque con una sensación más fresca que en la costa, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas se moverán entre 8 ºC y 18 ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia la jornada será estable y soleada. El ambiente será suave y tranquilo, con ligeros cambios en el viento que apenas alterarán la sensación térmica. Las temperaturas se mantendrán entre 10 ºC y 18 ºC
Suscríbete para seguir leyendo
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas
- Indignación tras el repintado de la calle de las setas de Alicante: así ha quedado la acera pese a las obras
- Más dudas sobre la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante