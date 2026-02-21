Los trabajadores de limpieza viaria de Alicante exigen que se implemente el descanso de sábado y domingo
Un sector de la plantilla envía un escrito al Ayuntamiento y la empresa concesionaria pidiendo una fecha concreta para pasarse al horario con libranzas de 48 horas, pactado en el convenio de 2025 y que ya disfruta el resto del personal
Trabajadores del servicio de limpieza viaria de Alicante han dirigido este sábado un escrito al Ayuntamiento y la empresa concesionaria en el que exigen poder disfrutar del mismo régimen de descansos de sábados y domingos, de 48 horas, que tiene el resto de la plantilla. Su cambio al horario de lunes a sábado, afirman fuentes de los trabajadores, está contemplado en el convenio firmado el año pasado y solo a la espera de implementación.
"Una parte de la plantilla quiere manifestar formalmente su descontento y malestar ante la situación que venimos soportando respecto al régimen de descansos, concretamente en relación con la imposibilidad de librar los sábados en igualdad de condiciones que otros compañeros", reza el documento, también compartido con la prensa.
Piden plazos concretos
Según explican fuentes de la plantilla contactadas por este diario, su interés es conocer "una fecha exacta", con plazos concretos para la implementación del descanso de 48 horas, y que no se les siga dando largas o respondiendo con especulaciones y rumores.
El sector afectado de los trabajadores, que se corresponde a los barrenderos encargados de limpieza viaria, continúa alegando que se les trasladó que esta situación quedaría solucionada durante el tercer trimestre del año. Sin embargo, a fecha de hoy, no solo no se ha corregido, sino que estamos próximos a cumplir un año desde aquella comunicación sin que se haya producido ninguna medida efectiva para resolverlo".
Por su parte, la empresa concesionaria Netial ha preferido no emitir comentarios públicos para mantener la comunicación directamente con el sector de la plantilla que ha manifestado su descontento.
Auditoría
En la misma línea del escrito, los trabajadores han solicitado que se realice una auditoría de cuentas en la empresa. A esta peticiones se ha querido sumar el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, para exigir que se convoque la segunda reunión de la comisión de auditoría de limpieza, así como el cumplimiento de los acuerdos pactados con los trabajadores y que se amplíen los recursos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
- Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- Indignación tras el repintado de la calle de las setas de Alicante: así ha quedado la acera pese a las obras