Artrosis a los 20: el precio de la práctica deportiva intensa

La artrosis ya no es una patología que aparece exclusivamente en edades avanzadas. Como ejemplo, el caso reciente de la modelo Eugenia Silva, que con 49 años tuvo que operarse para colocarse una prótesis de titanio en la cadera a causa de una artrosis severa que le provocaba tal dolor que le impedía seguir con su ritmo habitual y aún menos subirse a las pasarelas.

Su caso no es una excepción pues la artrosis de cadera aparece con cada vez mayor frecuencia en adultos jóvenes, en muchos casos relacionada con la práctica intensa de deporte, y en otros agravando una patología previa que afecta hasta un 30 % de la población. Así como en rodilla y tobillo, pues también se están viendo en consulta más problemas en los ligamentos cruzados de las rodillas incluso en niños. En muchos casos obliga a colocar una prótesis aunque los especialistas intentan demorar la cirugía protésica que, otra parte, ha avanzado mucho: las prótesis tienen una vida limitada pero ahora es mucho más larga que antes.

Las consultas tratan más problemas en los ligamentos cruzados de las rodillas incluso en niños

«Cada vez diagnosticamos más casos en adultos jóvenes, sobre todo en articulaciones de carga como cadera, rodilla y tobillo». Así lo explica el especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica, José Luis Bataller, que relaciona este cambio con la práctica deportiva intensa y determinados factores anatómicos.

Runners en la Media Maratón celebrada en Benidorm en 2023 / David Revenga

Degeneración del cartílago

«La artrosis consiste en la degeneración del cartílago articular y afecta sobre todo a las articulaciones de carga», señala Bataller, jefe de servicio en el Hospital Universitario Virgen de los Lirios de Alcoy, y vicepresidente primero del Colegio Oficial de Médicos de la provincia.

Además de factores genéticos y el índice de masa corporal, pues el sobrepeso también influye en el desarrollo de esta enfermedad, el especialista destaca el papel del deporte. «El ejercicio es necesario y beneficioso en la salud general, pero a nivel articular y cuando se realiza con alta intensidad puede tener contrapartidas al sobrecargar determinadas articulaciones que se pueden lesionar con más frecuencia y sufrir una degeneración más precoz”.

Determinadas articulaciones se pueden lesionar con más frecuencia y sufrir una degeneración mas precoz con el ejercicio de alta intensidad José Luis Bataller — Jefe de servicio Cirugía Ortopédica y Traumatológica en el Hospital de Alcoy

Los deportes con mecanismos de torsión y cambios de dirección —como fútbol, tenis o pádel— concentran buena parte de las lesiones. «La rotura del ligamento cruzado es muy frecuente en deportistas y, aunque la cirugía se realice de forma correcta, puede aparecer afectación precoz del cartílago y por lo tanto artrosis precoz», explica Bataller.

En la cadera influye también la morfología de la articulación.

Una operación de prótesis de cadera en la clínica del doctor Soler / INFORMACIÓN

Pinzamiento

El llamado pinzamiento fémoro-acetabular provoca un desgaste anormal de la articulación. «Se ha visto que alrededor del 30 % de la población tiene una sobrecobertura de la articulación de la cadera que favorece la degeneración precoz», indica. Es decir, una alteración predisponente.

En todo caso es una causa frecuente de dolor de cadera en adultos jóvenes, provocada por una forma anormal en la articulación (cabeza femoral o acetábulo) que causa un choque óseo. Esto genera desgaste del cartílago y el labrum, resultando en dolor inguinal, rigidez y posible artrosis precoz.

Entre hombres jóvenes deportistas la prevalencia se sitúa aproximadamente entre el 20 % y el 30 %. Detectado a tiempo, este problema puede corregirse mediante cirugía artroscópica. «El tratamiento precoz busca modificar la morfología de la articulación para mejorar los síntomas y hay estudios con buenos resultados a más de diez años», añade

No existe una edad fija de inicio. «Hay pacientes que empiezan con síntomas a los 18 o 20 años y otros a los 40; es un proceso progresivo», afirma el especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

Un hombre amputado por la bacteria come carne no puede pagarse la prótesis / Europa Press

Cirugía protésica

La cirugía protésica solo se plantea cuando la sintomatología (no es solo dolor, hay rigidez articular, dificultad para las actividades de la vida diaria…) impide una vida normal.

Este avance también se ha producido en las prótesis articulares. «Se están implantando a edades cada vez más tempranas, pero intentamos demorar la cirugía ya que su supervivencia es limitada y el recambio es complejo», advierte. Aunque faltan estadísticas históricas comparables, Bataller percibe una tendencia clara: «ha aumentado de forma evidente, sobre todo por el deporte y porque afortunadamente la población consulta antes ante la aparición de cualquier sintomatología».

Las prótesis articulares se están implantando a edades cada vez más tempranas José Luis Bataller — Jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Hospital de Alcoy

El traumatólogo Francisco Soler coincide en que la artrosis en caderas se ha acentuado debido a la moda de los deportes de impacto, desde correr maratones al crossfit. Pero, advierte de que la mayoría tiene una patología previa, como puede ser una displasia.

El especialista asegura que se detectan más lesiones en el labrum, el ligamento de la cadera que hace que se inestabilice y que a la larga produce la artrosis debido a que la gente hace mucho más deporte que antes. También se están viendo más problemas en los ligamentos cruzados de las rodillas incluso en niños.

El cuerpo humano no está diseñado para correr tres maratones al año o para hacer un ironman si no has hecho deporte en la vida Francisco Soler — Traumatólogo

Ironman

«El cuerpo humano no está diseñado para correr tres maratones al año o para hacer un ironman si no has hecho deporte en la vida», asegura. Es más, avisa de que para practicar cualquier deporte, desde pádel al tenis, hay que tener una condición física previa. El aumento de la colocación de prótesis en la cadera lo achaca al avance de la tecnología protésica, a que su supervivencia es mucho mayor, de cuarenta años en adelante, lo que se une a que en la actualidad se prima el bienestar absoluto.

En un sentido similar coincide Antonio Mas, especialista en Rehabilitación y Medicina Física del Hospital del Vinalopó, quien sostiene que la mejora de las prótesis de cadera está permitiendo operar a gente más joven.

La mejora de las prótesis de cadera está permitiendo operar a gente más joven Antonio Mas — Especialista en Rehabilitación y Medicina Física del Hospital del Vinalopó

Sobre las causas que precipitan el uso de estos dispositivos apunta a una suma de muchas cosas, pero señala que siempre suele haber una lesión previa que haya podido ser agravada por el deporte. Incide en la importancia de tener musculatura y una condición física antes de realizar cualquier deporte.