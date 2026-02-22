La primera mascletà de 2026 enciende la cuenta atrás a las Hogueras de Alicante

"Senyor pirotècnic, per fi, pot començar la mascletà!" Al finalizar el tercer aviso, y tras las palabras de las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, ha arrancado el primer espectáculo pirotécnico de 2026 dentro del ciclo "Pólvora tot l'any" organizado por la Federació de Fogueres.

El escenario para este disparo ha sido el parking de Teulada donde los sectores 4 y 9 han sido los elegidos para dar la bienvenida al año con pólvora y muchas ganas de poner en marcha la cuenta atrás hacia la fiesta oficial de la ciudad. Esta cita ha tenido como protagonistas a los particpantes del vídeo realizado por el día de la Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, a las cuales se les ha dedicado este espectáculo. Además, han estado presentes las candidatas al título de Bellea del Foc infantil d'Alacant y sus damas de honor 2026 junto al jurado elector.

Primer disparo del año... que se ha hecho de rogar

Despúes de dos intentos de realizar esta mascletà por dos alertas amarillas por rachas de viento de hasta 70km/h, de diferentes borrascas que han pasado por la provincia en las últimas semanas, los alicantinos han vuelto a sentir el olor a pólvora y la vibración de un potente terremoto que ha levantado los aplausos y vítores de los presentes. Esta mascletà ha contado con cerca de 50 kilos de pólvora y una duración de poco más de 5 minutos.

Las mejores imágenes de la primera mascletà de 2026 de las Hogueras de Alicante / Áxel Álvarez

Una mascletà "fiel al estilo Mediterráneo"

La encargada de inaugurar el calendario pirotécnico iba a ser Pirotecnia Mediterráneo, firma de Vilamarxant y ganadora del 36º Concurso de Luceros durante las Hogueras de 2025. La empresa dejó una huella imborrable el pasado 22 de junio, cuando disparó una mascletà que muchos consideran la mejor de la historia de las fiestas oficiales de Alicante. Ahora, asume la exigente y a la vez ilusionante misión de conquistar a un público ansioso de ruido, humo y pólvora en este 2026.

Ximo Marco, "Ximo Piro", uno de los componentes del equipo encargado del espectáculo, ha inicidido en la importancia del montaje que ha combinado tradición y tecnología. “Un pequeño acompañamiento aéreo y después ya empieza la maqueta desde suelo”. Una base, que como ha explicado Marco, se ha compuesto de serpentinas y truenos que "cada vez llevan más y al mismo tiempo tienen calibre especial para darle ritmo”. Todo apoyado con diferentes tipos de mechas para acelerar y ralentizar el curso de la segunda parte. El tramo final, ha tenido un punto clave: los truenos digitales de los laterales para unificar el formato del disparo. Ha sido una mascletà “clásica, cañera y con digital”, fiel al estilo Mediterráneo, ha concluido.

Una fiesta para todos

Nombres propios, nombres de amantes de la fiesta. Claudia (Hoguera Don Bosco), Nacho (H. Nou Babel), Pablo (H. Ángeles-Felipe Bergé), Bea (H. Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales), Marta (H. Rabasa Polígono Industrial) y Gloria (Barraca Tots a Una), han cumplido un sueño; vivir desde primera fila una mascletà muy especial y participar en su inicio. Tras darse a conocer mediante una campaña de la Federació de Fogueres, han disfrutado de un día único y arropados por sus familias y comisiones. La barraquera Gloria, ha sido la encargada de prender la traca que ha dado inicio al disparo.

Previa con olor a Hogueras 2026

La jornada festiva ha comenzado mucho antes del disparo. Las comisiones del sector cuatro y nueve han organizado un almuerzo popular que ha arrancado a las 11:30 horas, con barras, música y DJ. Una previa que ha animado a los alicantinos a prepararse para animar la previa y convertir la mañana del domingo en una auténtica celebración que, por fin, se ha podido llevar a cabo.

Calendario completo de mascletás de 2025-2026

Las mascletás de antes de las Hogueras serán los siguientes días: