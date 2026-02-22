El tiempo en Alicante: el sol y el buen tiempo, protagonistas este domingo

La provincia de Alicante vivirá este domingo 22 de febrero una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y el predominio del sol, al igual que el pasado sábado. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad presentará cielos prácticamente despejados durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán valores muy agradables para la época del año. La máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima se situará en torno a los 5°C. Esta oscilación térmica dejará un mediodía casi primaveral, ideal para actividades al aire libre, aunque al inicio y final del día el ambiente será más fresco. El viento soplará flojo con rachas de componente sur y sudeste, lo que contribuirá a esa sensación de calma atmosférica. La humedad relativa se mantendrá en valores moderados, en torno al 60%.

Alicante capital arrancará el día con un ambiente fresco. Con el avance de la mañana, el cielo se despejará con la presencia del sol prácticamente toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 9 ºC de mínima y 19 ºC de máxima.

En Elche el domingo se presenta estable y sin lluvias, con un cielo despejado. Será un día cómodo para actividades al aire libre, con una atmósfera calmada y viento poco perceptible durante gran parte de la jornada. Las mínimas serán de 9ºC y las máximas llegarán hasta los 22ºC.

Benidorm vivirá una jornada soleada. No se esperan cambios bruscos ni fenómenos destacados, en un contexto muy típico de estabilidad invernal en la costa. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 12ºC y 17ºC.

En Elda se espera una jornada soleada dejando una sensación estable, aunque el viento del norte puede notarse algo más que en zonas costeras. Las temperaturas irán desde 5ºC de mínima hasta 23ºC de máxima.

Torrevieja afronta un domingo tranquilo, con un cielo velado por nubes al inicio del día pero que se irá despejando lo largo de la jornada con cielos despejados y la presencia del sol. Las temperaturas se situarán entre 9 ºC y 19ºC.

En Orihuela el día comenzará con el cielo descubierto y soleado. Los valores térmicos oscilarán entre 8ºC y 23ºC.

Alcoy tendrá un domingo de ambiente estable, con una mañana despejada. Será un día estable y soleado, aunque con una sensación más fresca que en la costa, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas se moverán entre 8 ºC y 18 ºC.

En Dénia la jornada será estable y soleada. El ambiente será suave y tranquilo, con ligeros cambios en el viento que apenas alterarán la sensación térmica. Las temperaturas se mantendrán entre 9ºC y 20ºC