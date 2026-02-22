Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas

La tranquilidad que ofrece la pedanía de Verdegás, situada en el término municipal de Alicante y colindante con San Vicente del Raspeig y Agost, se ha visto perturbada de manera inesperada este último año. Vecinos de esta zona rural, alejada de los centros urbanos, explican que la instalación de caravanas en un parking habilitado en un terreno rural ha propiciado la llegada de nuevos residentes que no siempre contribuyen a mantener la paz en este rincón.

En concreto, un grupo de vecinos que prefieren mantener el anonimato por miedo a las consecuencias que puedan suponer sus quejas explican que la llegada de caravanas y casas móviles ha atraído la pernoctación de personas que les hacen “la vida imposible”. A finales de enero, por ejemplo, relatan que “ellos mismos cortaron la calle, hubo peleas” y los vecinos llamaron a emergencias porque tenían “miedo”.

Parking de caravanas en Verdegás, en Alicante / Alex Domínguez

Por ejemplo, según la versión de estos vecinos, uno de ellos fue impedido a acceder a su casa en primera instancia debido a que un coche de los que suele estacionar en el parking cortó la carretera. “No le querían dejar pasar, el vecino aseguró que su casa estaba a unos metros y le acompañaron hasta la puerta porque no se fiaban de él. La situación es insostenible”, alertan a la vez que lamentan vivir esta situación después de haberse ido de la ciudad “para buscar la tranquilidad”. Otro vecino asegura haberse encontrado recientemente “a dos descamisados peleándose en la puerta de casa a las 12 de la noche”. "Nos sentimos inseguros", dice con pesar.

Vecinos remiten una denuncia a Urbanismo por supuesta “infracción urbanística grave, parcelación ilegal en suelo rústico, riesgo para seguridad pública y situación de desprotección de menores”

Además, otra de las actuaciones habituales de los residentes improvisados es tirar aguas fecales en el parking, que está sobre “un terreno inundable que no está habilitado para vivir”. También apuntan que son frecuentes los enganches ilegales a la luz de las farolas hasta el punto de provocar apagones y, por otra parte, la acumulación de envases, residuos y basura en general es visible en los caminos adyacentes al aparcamiento, además del barro generado por el arrojo de sustancias líquidas.

Sin actuación policial

La llegada de caravanas en un principio no fue problemática. Fue, aproximadamente, hace un año cuando empezaron los incidentes con la acumulación de residentes en estos vehículos. Los vecinos de los inmuebles cercanos aseguran que las fuerzas de seguridad no han podido intervenir hasta ahora en el terreno: “Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional nos remite al Ayuntamiento, que debe pedir colaboración”. En caso de que eso no ocurra, aseguran, las fuerzas de seguridad sólo podrían intervenir “si detectan un delito in fraganti”.

Suciedad acumulada en los alrededores del parking de caravanas de Verdegás. / INFORMACIÓN

En total, una decena de vehículos pernoctan con personas en su interior cada noche, y la cifra de automóviles aumenta los fines de semana. El terreno es de titularidad privada y el pasado 29 de enero los vecinos emitieron al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante una denuncia por supuesta “infracción urbanística grave, parcelación ilegal en suelo rústico, riesgo para seguridad pública y situación de desprotección de menores” que aún no ha sido respondida.

Los vecinos solicitan, a través de este trámite, una “inspección inmediata” de la parcela, la “paralización de obras y actividades en el terreno”, el “inicio de un procedimiento sancionador contra los propietarios con la obligación de restaurar el terreno a su estado original”, una inspección “urbanística y policial”, la “intervención de los servicios sociales municipales para evaluar la situación de desamparo y riesgo de los menores residentes” y el traslado de la denuncia a la Fiscalía de Menores “si se considera que la permanencia en dicha zona inundable e insalubre supone un peligro inminente para su vida e integridad física”.