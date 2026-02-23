Alicante activa la peatonalización definitiva de la plaza del Ayuntamiento con la adjudicación de los estudios de movilidad

Alicante ya tiene empresa para diseñar la peatonalización total de la plaza del Ayuntamiento y para redistribuir el transporte público de la ciudad. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha propuesto este lunes a la Junta de Gobierno la adjudicación del servicio de asistencia técnica para la redacción de la modificación del Proyecto de Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros en autobús a la consultora Ingartek Consulting S.L. por un importe de 66.550 euros. Asimismo, los trabajos de redacción del estudio de tráfico y movilidad para la peatonalización y mejora de la plaza del Ayuntamiento se han propuesto para A-Ingeniería Research and Consulting S.L. por 48.937,72 euros.

El estudio de tráfico y movilidad se estructura en tres fases diferenciadas y tiene como objetivo prever las consecuencias de la transformación del espacio, así como plantear las soluciones necesarias para garantizar la eficiencia del sistema de transporte público en el entorno, especialmente en lo que respecta a las rutas de autobuses, taxis y VTC que actualmente transitan por el centro de Alicante.

En total, diez empresas consultoras concurrieron al proceso de licitación de los contratos vinculados a los trabajos previos a la peatonalización definitiva. Siete mercantiles optaron al contrato del estudio de tráfico y movilidad y otras tres al de modificación del Proyecto de Servicio Público del autobús urbano, que contempla los desvíos de líneas y paradas. Los precios de licitación se fijaron en 97.000 euros para el estudio de tráfico y 54.375 euros para la modificación del proyecto del autobús, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Proceso en marcha

La peatonalización de la plaza se desarrolla en dos fases. La primera comenzó el pasado 7 de enero con el cierre al tráfico de vehículos privados, permitiendo únicamente la circulación del transporte público. La segunda fase supondrá el cierre total del frente de la plaza, incluyendo la eliminación del acceso al transporte público. Aunque el alcalde, Luis Barcala, ha señalado que esta segunda etapa se aplicará "inmediatamente después", todavía no se han concretado fechas para su entrada en vigor.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, resaltó que "Alicante y su Ayuntamiento siguen dando pasos adelante en el modelo de movilidad urbana peatonal en el centro urbano, tras la peatonalización de más de 25.000 metros cuadrados en el eje entre la Explanada y el Mercado Central, a través de la avenida de la Constitución y calles Bailén y Bilbao, así como de la nueva plaza peatonal en el entronque de la Rambla con la Explanada. Este proceso para ganar espacios de paseo para las personas continúa en la Plaza del Ayuntamiento, cerrada ya al tráfico salvo del transporte público, cuyo proyecto se materializará definitivamente a lo largo de este año".

Asimismo, de Juan explicó que este contrato se desarrolla de forma conjunta con la concejalía de Urbanismo. "Las conclusiones del estudio se utilizarán para la redacción del proyecto de peatonalización y mejora de la movilidad de la Plaza del Ayuntamiento", ha explicado", apuntó el concejal de Movilidad Urbana.

Tres fases para el análisis del impacto en el transporte público

El estudio que llevará a cabo la empresa seleccionada se estructurará en tres fases diferentes. En la primera fase será de diagnóstico, el contrato estipula que se realizará un "análisis exhaustivo del impacto inmediato de la peatonalización en el transporte público". En este punto, se identificarán las principales afectaciones a las rutas de autobuses y otros medios de transporte que circulan por la plaza, evaluando posibles desvíos, congestiones o retrasos derivados de los cambios en la estructura vial de la zona.

La segunda fase, tal como se indica en el documento de licitación, consistirá en "el análisis de las alternativas y soluciones para reordenar el transporte público". En esta fase, el objetivo será rediseñar las rutas y horarios del transporte público para ajustarse a la nueva configuración de la plaza y garantizar la continuidad del servicio. Se prestará especial atención a la reubicación de paradas de autobuses y a la incorporación de nuevas medidas para optimizar la accesibilidad.

Por último, en la tercera fase, el estudio evaluará la viabilidad de las soluciones propuestas y "medirá su efectividad a largo plazo", asegurando que la reordenación del transporte público no solo sea viable, sino que también logre mejorar la fluidez del tráfico y la comodidad de los usuarios. Se evaluarán, además, los impactos en la movilidad de las zonas aledañas, buscando identificar áreas de posible congestión o conflictividad.

Estudio al detalle

La elaboración del estudio de tráfico y movilidad salió a licitación por un importe de 54.375,26 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. El trabajo deberá examinar el impacto derivado del cierre al tráfico del tramo de la calle Altamira situado frente a la Plaza del Ayuntamiento. El análisis abarcará el transporte privado y público, los desplazamientos peatonales y ciclistas, los nodos de actividad, las zonas de carga y descarga, los itinerarios peatonales, la recogida de residuos y la red de aparcamientos públicos, entre otros elementos vinculados al funcionamiento urbano.

El estudio también evaluará las repercusiones del cierre en el conjunto del viario principal de la ciudad, delimitando el ámbito de análisis del tráfico presente y proyectado en las vías afectadas y planteando las alternativas que se consideren adecuadas. En este sentido, se aportarán datos de partida, escenarios simulados, comparativas de resultados y modelizaciones de tráfico sobre la red básica de transporte urbano definida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que incluye, al menos, las calles Jorge Juan, Altamira, Rambla de Méndez Núñez, Alfonso el Sabio, Jaime II, Paseo de Mártires, avenida de Loring, plaza Canalejas, Ramón y Cajal, Gadea y el acceso por Pintor Aparicio.

El documento incorporará, además, una microsimulación de las principales intersecciones que puedan verse afectadas por un eventual incremento de tráfico en otras vías, tanto en el escenario actual como en el futuro. Esta simulación contemplará indicadores como el nivel de servicio, los tiempos de recorrido, las retenciones y las emisiones estimadas. Junto a ello, se incluirán estudios específicos y propuestas de actuaciones complementarias orientadas a mejorar los niveles de servicio del viario y de las intersecciones, con especial atención al transporte público, paradas o señalización, y a la señalización viaria general, todo ello acompañado de la correspondiente simulación de las propuestas y su valoración económica.

Por otra parte, el contrato para la prestación del servicio de asistencia técnica destinado a la redacción del proyecto modificado de prestación del servicio público y del plan de viabilidad del transporte urbano de viajeros salió a concurso con un presupuesto de 97.003,38 euros. Este procedimiento permitirá adaptar el Proyecto de Servicio Público del autobús urbano, incorporando la reestructuración de las líneas y paradas afectadas por la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, así como la modificación de itinerarios y de los costes de explotación previstos en el documento actualmente vigente.