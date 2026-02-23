La Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante reclama a ADIF la cesión de terrenos para ampliar la zona verde

La Asociación de Vecinos Parque del Mar vuelve a reclamar soluciones ante el abandono de terrenos ferroviarios que bloquean la ampliación del Parque del Mar y dificultan la conexión del barrio con el litoral. La entidad vecinal ha presentado este lunes una solicitud formal ante ADIF y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que se desafecten y cedan los terrenos ferroviarios abandonados que colindan con Casa Mediterráneo, con el objetivo de incorporarlos a la ampliación del Parque del Mar y mejorar la conexión del barrio con el litoral.

Los terrenos, que llevan más de 50 años sin uso ferroviario, se encuentran en un estado de abandono que preocupa a los vecinos. La asociación vecinal denuncia que la falta de mantenimiento ha permitido la acumulación de basura, maleza y asentamientos irregulares, generando un entorno "insalubre" y un riesgo evidente para la seguridad de los residentes. Además, denuncian que el deterioro tiene un impacto visual negativo en la zona, especialmente en los alrededores de una institución como Casa Mediterráneo.

Reclamo por la desafectación de los terrenos

En sus escritos, la Asociación de Vecinos Parque del Mar argumenta que estos suelos ya no cumplen ninguna función para el transporte ferroviario y que, por ello, deberían ser desafectados y puestos a disposición del Ayuntamiento de Alicante, como marca la ley. En concreto, los vecinos advierten de que mantener la zona como terrenos ferroviarios impide la ejecución de la Operación Integrada nº 3 del Plan General de Alicante, un proyecto municipal que contempla la construcción de nuevas viviendas, zonas verdes y viales que contribuirían a mejorar la vertebración de la ciudad.

"Estos terrenos actúan como un muro que impide la ampliación del Parque del Mar y dificulta el acceso peatonal y ciclista al puerto y al litoral", explica Lorenzo Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, quien también denuncia que los terrenos ferroviarios "abandonados llevan más de 15 años actuando como una barrera para el barrio" y recuerda que "el parque fue inaugurado hace 16 años, mientras que las instalaciones ferroviarias llevan más de medio siglo sin cumplir una función activa".

Además, la asociación describe una situación de abandono alarmante: acumulación de basura, maleza, asentamientos ilegales y la proliferación de ratas, insectos y otras plagas. "No solo se incumple la ley, sino que existe una complicidad implícita por parte del Ayuntamiento y del Ministerio en permitir que esta zona se convierta en un vertedero y en un asentamiento irregular en pleno centro de la ciudad, con los riesgos de plagas, ratas y basura acumulada que ello conlleva", añade Pérez.

El presidente de la asociación de vecinos también destacó los riesgos de seguridad asociados a la zona. "Se trata de un espacio inundable, con vías a medio desmontar y sin ningún tipo de desbroce o mantenimiento, lo que demuestra una dejación de funciones a nivel municipal y la falta de control sobre las ordenanzas de mantenimiento de inmuebles", explica Pérez.

Petición al Ayuntamiento de Alicante

Además de dirigirse a ADIF y al Ministerio, la Asociación ha registrado sus escritos ante el Ayuntamiento de Alicante, solicitando que la institución respalde la reclamación y traslade los argumentos de los vecinos a ADIF y al Ministerio de Transportes. Entre las medidas urgentes que plantean, destacan la formalización de la cesión de los terrenos, la mejora de la seguridad y limpieza en la zona y la inclusión de estos suelos en los planes de expansión del Parque del Mar, un proyecto considerado esencial para el desarrollo integral del barrio y la conexión con la costa.

Para la Asociación de Vecinos Parque del Mar, la liberación de estos terrenos permitiría no solo ampliar el parque, sino también desbloquear proyectos urbanísticos pendientes desde hace años y mejorar la conexión del barrio con la costa, dando respuesta a demandas históricas de los residentes. Pérez señaló que la asociación ha recopilado documentación, vídeos y evidencias de la situación de los terrenos y las ha remitido a los secretarios de los grupos parlamentarios y a los diputados alicantinos en el Congreso, sin obtener respuesta pese a cinco años de insistencia. "Llevamos años reclamando soluciones y seguimos sin recibir ningún tipo de respuesta institucional", subraya el presidente de la asociación vecinal.