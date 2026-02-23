Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana

La semana arranca con complicaciones en las principales vías del área metropolitana de Alicante. A las 9:43 horas de este 23 de febrero, la Dirección General de Tráfico registra 52 incidencias en 11 carreteras de la provincia, con especial afección en la A-70 y la N-332.

La circunvalación de Alicante vuelve a ser el punto más conflictivo de la mañana. En sentido Murcia, se acumulan retenciones entre Santa Faz y Alicante (del km 11,13 al 13,876), donde además se ha notificado un obstáculo fijo con circulación irregular. También se registran congestiones entre Bacarot y Fontcalent en sentido Valencia, así como nuevas incidencias puntuales en distintos kilómetros de la vía.

Otro de los focos de atención está en la N-332, con varios obstáculos fijos a la altura de La Mata, Guardamar del Segura y El Campello. Además, un accidente en el km 160,656 en l’Olla (Altea), en sentido decreciente, es la única incidencia por siniestro activo a primera hora de la mañana.

La A-31 también presenta problemas tras el aviso de un vehículo incendiado en el término de Alicante, mientras que en Fontcalent se registran retenciones en dirección a Valencia.

Obras que condicionan la circulación

A la congestión habitual se suman numerosos trabajos de mantenimiento que afectan a la movilidad:

Corte total y circulación difícil en la salida de la A-7 en El Realengo (activo hasta mayo).

Obras de larga duración en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, con cortes totales y carriles cerrados.

Trabajos en túneles de la A-7 en Alcoy y en la AP-7 en la zona de Benissa.

Cortes móviles y cierres de arcén en la A-70, A-7 y EL-20 durante la mañana.

También persisten actuaciones en carreteras del interior como la CV-70 (Benasau y Penàguila) y la CV-700 en Planes, con tráfico alternativo.

Torrevieja, otro punto con tráfico irregular

La N-332 a su paso por Torrevieja mantiene circulación irregular en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, una incidencia recurrente en horas punta.

Con este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de salir y prever tiempos adicionales en los desplazamientos, especialmente en los accesos a Alicante ciudad y en los ejes hacia Murcia y Valencia.