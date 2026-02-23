Compromís alerta al Gobierno por las “derivaciones sistemáticas” a la sanidad privada de mujeres alicantinas que quieren abortar

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Sara Llobell, ha trasladado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, número dos del Ministerio que dirige Mónica García, la situación del acceso a la interrupción involuntaria del embarazo de las mujeres alicantinas.

En concreto, desde la coalición señalan que estas mujeres “no pueden interrumpir su embarazo en la red pública sanitaria”, en referencia a los objetores de conciencia y a las “derivaciones sistemáticas” a las clínicas privadas. También han citado el caso de una mujer de Elda, “derivada a una clínica privada en el tercer trimestre de embarazo con el riesgo que supone para su salud e integridad”.

Reunión entre la concejala de Compromís en Alicante, Sara Llobell, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. / INFORMACIÓN

Según ha expresado Llobell, “ahora el Ministerio tiene sobre la mesa toda la información” de la que dispone la coalición, que denuncia que “no se practican abortos en la pública” porque “las derivaciones sistemáticas a las clínicas privadas son la norma y no la excepción”, pese a que esta práctica “no consta en ningún convenio entre la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, y las empresas que ejecutan los abortos”.

La representante municipal entiende que la reunión representa “el primer paso” de colaboración con el gobierno del Estado para “revertir una situación que es injusta para las mujeres”. En meses anteriores Compromís ya se reunió con sindicatos para estudiar esta situación y destacar los “sobrecostes” por intervención que asume la Generalitat y para intentar “blindar el derecho” a abortar en la red sanitaria pública.