Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedades caso Les NausAutores catalanes BachilleratoJefe Policía AlicantePatrullero El CampelloPedida mano HYROXAbuelo Ana Milán fusilado VillenaProyecto CERCA
instagramlinkedin

Compromís alerta al Gobierno por las “derivaciones sistemáticas” a la sanidad privada de mujeres alicantinas que quieren abortar

La coalición se reúne con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a quien le expone casos concretos, como el de una embarazada tratada en el tercer trimestre de gestación

El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución / Europa Press

Manuel Lillo

Manuel Lillo

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Sara Llobell, ha trasladado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, número dos del Ministerio que dirige Mónica García, la situación del acceso a la interrupción involuntaria del embarazo de las mujeres alicantinas.

En concreto, desde la coalición señalan que estas mujeres “no pueden interrumpir su embarazo en la red pública sanitaria”, en referencia a los objetores de conciencia y a las “derivaciones sistemáticas” a las clínicas privadas. También han citado el caso de una mujer de Elda, “derivada a una clínica privada en el tercer trimestre de embarazo con el riesgo que supone para su salud e integridad”.

Reunión entre la concejala de Compromís en Alicante, Sara Llobell, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Reunión entre la concejala de Compromís en Alicante, Sara Llobell, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. / INFORMACIÓN

Según ha expresado Llobell, “ahora el Ministerio tiene sobre la mesa toda la información” de la que dispone la coalición, que denuncia que “no se practican abortos en la pública” porque “las derivaciones sistemáticas a las clínicas privadas son la norma y no la excepción”, pese a que esta práctica “no consta en ningún convenio entre la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, y las empresas que ejecutan los abortos”.

Noticias relacionadas y más

La representante municipal entiende que la reunión representa “el primer paso” de colaboración con el gobierno del Estado para “revertir una situación que es injusta para las mujeres”. En meses anteriores Compromís ya se reunió con sindicatos para estudiar esta situación y destacar los “sobrecostes” por intervención que asume la Generalitat y para intentar “blindar el derecho” a abortar en la red sanitaria pública.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
  2. Alicante rompe la tradición y estrena un inédito 'Viernes Ramblero
  3. Más dudas sobre la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante
  4. Premios 'Importantes' de INFORMACIÓN: tributo a la sociedad alicantina
  5. Vuelven los cortes de tráfico a Alicante: desde el viernes y hasta el domingo calles cortadas, limitación de aparcamiento y cambios en el autobús
  6. Carnaval 2026 en Alicante: programa completo del nuevo 'Viernes Ramblero' y cortes de tráfico
  7. Doblete de Euromillones en Alicante: dos acertantes se llevan más de 187.000 euros
  8. Barcala proyecta un parque de 152 hectáreas en las lagunas de Rabasa ligado al futuro Plan General de Alicante

Más de 12,3 millones para comprar medicamentos antivirales

Más de 12,3 millones para comprar medicamentos antivirales

LA UA participa en una investigación mundial sobre el impacto del insomnio en los sanitarios

LA UA participa en una investigación mundial sobre el impacto del insomnio en los sanitarios

Un 36,5 % de sobrepeso y un 17,6 % de obesidad: las cifras que alertan en Alicante

Un 36,5 % de sobrepeso y un 17,6 % de obesidad: las cifras que alertan en Alicante

La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal

La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal

Institutos de Alicante fomentan la inclusión de los alumnos con discapacidad en la montaña

Institutos de Alicante fomentan la inclusión de los alumnos con discapacidad en la montaña

Compromís alerta al Gobierno por las “derivaciones sistemáticas” a la sanidad privada de mujeres alicantinas que quieren abortar

Compromís alerta al Gobierno por las “derivaciones sistemáticas” a la sanidad privada de mujeres alicantinas que quieren abortar

La izquierda exige a Barcala retirar las competencias a la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante a cuyos hijos les adjudicaron viviendas protegidas

La izquierda exige a Barcala retirar las competencias a la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante a cuyos hijos les adjudicaron viviendas protegidas

Las Hogueras "rompen" con sus indumentaristas

Las Hogueras "rompen" con sus indumentaristas
Tracking Pixel Contents