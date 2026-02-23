Directores y enfermeras reclaman sanitarios permanentes en los centros educativos de Alicante

Los centros escolares de la provincia de Alicante tienen asignadas 191 enfermeras de referencia. Se ocupan de suministrar medicación y vacunas a los alumnos, además de impartir charlas de prevención, pero su presencia permanente en los colegios e institutos públicos sigue siendo una utopía. Directores y profesionales del sector reivindican la necesidad de contar con estas sanitarias de manera presencial, y por lo tanto, en crear nuevas plazas, en lugar de que las que trabajan en los centros de salud realicen visitas o solo tengan contacto telefónico con los colegios e institutos.

"Tenemos una veintena de niños que necesitan medicación, ya sea porque sufren epilepsia, problemas respiratorios o son alérgicos, aunque pueda parecer una cifra pequeña para un colegio grande, a nosotros nos preocupa mucho porque tenemos, además de ser profesores y equipos directivos, un grado de responsabilidad muy grande con estos escolares sin ser sanitarios", relata la directora de un centro educativo de la provincia, donde han visto cómo se han multiplicado los alumnos con enfermedades crónicas que tienen fármacos prescritos y que tienen que ser suministrados en horario escolar bien a diario o para situaciones de emergencia. En su caso, la enfermera escolar acude únicamente a final de la mañana para poner insulina a un niño diabético.

El incremento de aulas específicas en los centros ordinarios para niños con necesidades especiales, entre ellos, con autismo o hiperactividad, está haciendo que cada vez sean más voces en la comunidad educativa y también en el sector de la enfermería que advierten de la importancia de contar de forma continuada, y no esporádica o para casos de urgencia, con estas profesionales. "Como mínimo es necesario una enfermera con una asignación como la de los auxiliares administrativos, llevamos años reclamándola, sin éxito", indican desde otro centro de la provincia.

El importante trabajo que desempeñan las enfermeras escolares es visible a tenor de las cifras oficiales. Según la Conselleria de Sanidad, el pasado curso realizaron 6.154 visitas a centros escolares, que implicaron 10.495 actuaciones. De ellas, más del 70 % fueron para administrar insulina y un 30 % para vacunaciones. En menor medida, acudieron a los colegios e institutos para cambiar sondas, administraciones de medicación. También hubo 66 atenciones por pérdida de conciencia, síncopes o­ mareos, 22 por caídas, atragantamientos o convulsiones y 12 curas. Por otra parte, realizaron más de 1.200 actividades o sesiones formativas en prevención y promoción de la salud en 250 centros educativos.

Vacunación en un centro de Alicante / Alex Domínguez

Un servicio insuficiente

El Colegio de Enfermería de Alicante considera imprescindible la implantación de la figura de la enfermera escolar presencial en cada centro educativo de la provincia y sostiene que los centros educativos no pueden seguir siendo espacios sin cobertura sanitaria continuada durante la jornada escolar. Por tanto, valoran como "escasa e incompleta" la actual fórmula usada por la Conselleria de Sanidad para dar servicio a los centros de enseñanza.

Desde la entidad colegial aseguran que la enfermera escolar no debe considerarse un servicio opcional ni un recurso excepcional, sino un elemento estructural del sistema educativo y sanitario. Por ello, han solicitado a la conselleria la implantación progresiva de al menos una enfermera escolar presencial en cada centro educativo, integrada dentro de la red pública sanitaria.

La enfermera escolar no es únicamente un recurso asistencial para situaciones puntuales que precisen atención urgente» Ángela Pastor — VOCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE

"La enfermera escolar no es únicamente un recurso asistencial para situaciones puntuales que precisen atención urgente; es una profesional sanitaria cualificada que desarrolla una labor integral basada en la prevención, la educación y la promoción de la salud. Su presencia permite llevar a cabo intervenciones de educación en salud dirigidos al alumnado, trabajando hábitos de vida saludables, higiene, vacunación, prevención de adicciones, uso responsable de pantallas, salud emocional y primeros auxilios. Intervenciones, que pueden llegar a tener un impacto directo en la adquisición de conductas saludables desde edades tempranas y en la reducción futura de la carga asistencial del sistema sanitario", afirma Ángela Pastor Botella, vocal del colegio de Alicante.

La figura de esta profesional también desempeña un papel esencial de coordinación con las familias. Recuerdan que actúa como referente sanitario accesible, facilitando orientación sobre cuidados, adherencia a tratamientos, control de enfermedades crónicas, administración segura de medicación en horario lectivo y seguimiento individualizado del alumnado con necesidades especiales de salud. Igualmente, colabora estrechamente con el profesorado, asesorando en protocolos sanitarios, formación en primeros auxilios y manejo de situaciones de riesgo. "La presencia de una profesional sanitaria libera al personal docente de responsabilidades asistenciales para las que no está formado, permitiéndole centrarse en su labor educativa", agrega Pastor.

El listado de alumnos de un colegio de la provincia que necesitan medicación / Héctor Fuentes

Promesa inclumplida

Desde el sindicato mayoritario de enfermería, SATSE Alicante han denunciado también que, a fecha de hoy, la Comunidad Valenciana continúa sin disponer de enfermeras escolares en los centros educativos, a pesar del compromiso público adquirido por el conseller de Sanidad de dotar el sistema con 300 profesionales de Enfermería destinados específicamente a esta labor. El colectivo advierte de que la idea era una implantación de la enfermera escolar de forma progresiva hasta tener una enfermera en cada centro educativo público y concertado para realizar tareas de educación para la salud y asistenciales.

Sin embargo, las profesionales lamentan que lejos de cumplirse la promesa realizada por la conselleria, la realidad es que esta función está siendo asumida por las enfermeras de Atención Primaria, quienes deben atender las demandas de los centros educativos, a través de un teléfono móvil corporativo habilitado para estar localizables durante su jornada laboral y que realizan durante sus consultas programadas, avisos domiciliarios, urgencias, entre otras funciones.

El sindicato SATSE acusa a Sanidad de incumplir el anuncio de poner a sanitarias fijas en los centros

SATSE Alicante ha alertado de que esta solución provisional, "implantada sin negociación, planificación ni dotación de recursos, sobrecarga aún más a las enfermeras de Atención Primaria, ya de por sí sometidas a una presión asistencial creciente, y no garantiza una atención adecuada, continua y presencial al alumnado, especialmente aquel con patologías crónicas o necesidades especiales de salud".

Una reciente encuesta impulsada por SATSE y ANPE concluye que 8 de cada 10 enfermeras escolares tienen algún alumno con diagnóstico relacionado con la salud mental. Las principales patologías diagnosticadas en el alumnado son el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la ansiedad y los intentos autolíticos y/o autolesiones.

Asimismo, el sindicato de enfermería avisa de que los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, la violencia o discriminación por razón de género, las enfermedades de transmisión sexual y el bullying son otros problemas cuya detección y seguimiento por parte de la enfermera escolar puede resultar fundamental.