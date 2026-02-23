La Generalitat elabora una guía para proteger a los menores en los chats y los juegos online

La Generalitat, a través del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana (CSIRT-CV), ha publicado una nueva guía para concienciar a las familias sobre la necesidad de implantar el control parental en los juegos online para proteger a los menores.

CSIRT-CV es un centro especializado en ciberseguridad, adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), que ofrece sus servicios a la Administración Pública y a los profesionales y entidades privadas, así como a la ciudadanía, explican desde el Consell.

En este sentido, CSIRT-CV desarrolla una intensa actividad de formación y concienciación que incluye la publicación de guías y recomendaciones, en sus perfiles de redes sociales y en su portal especializado, que ayudan a promover una cultura de la seguridad entre la sociedad y a fomentar las buenas prácticas en el uso de las tecnologías.

Guía de control parental de los chats y juegos / INFORMACIÓN

Fortnite

El director general de TIC, Javier Balfagón, ha explicado que “la guía se dirige a todas aquellas familias que deseen proteger y guiar a los menores a su cargo cuando estos hagan uso de juegos online como Roblox, Fortnite o Stumble Guys, así como de otros entornos digitales, que no son solo espacios de ocio sino lugares de socialización, donde se relacionan con otras personas igual que si estuvieran en el mundo real”.

“Estos entornos digitales -asegura- requieren de la misma atención y acompañamiento que los reales y conllevan riesgos asociados, desconocidos por los más pequeños. Por esta razón, es imprescindible que las familias conozcan y aprendan a utilizar las herramientas de apoyo que tienen a su alcance, como puede ser el control parental”.

Según Balfagón, “utilizar el control parental no es sinónimo de desconfianza hacia los menores y tampoco implica espiar ni castigar, sino protegerlos mediante un acompañamiento activo. Sin embargo, sí puede llegar a convertirse en una barrera cuando los adultos desconocen cómo implantarlo adecuadamente. Por ello, la guía explica cómo configurar la herramienta, no solo en los juegos sino en los propios chats que contienen”.

Supervisión

Los expertos de CSIRT-CV explican que el control parental persigue proteger a los menores y guiarlos para que aprendan a moverse con seguridad en un entorno digital complejo que comparten con personas de todas las edades y con intenciones muy diferentes, lo que puede implicar riesgos como el grooming, las estafas, el acoso o el lenguaje tóxico.

Por ello, la guía ayuda a las familias a implantar la herramienta en los chats de juegos, con el objetivo de poner límites adecuados a la edad de cada menor y permitir una supervisión responsable por parte de los adultos. Además, la aplicación de medidas de protección permite a las familias detectar problemas a tiempo y actuar antes de que una situación se agrave.

Chats

Por otro lado, la guía se complementa con recomendaciones relativas a los controles adicionales que se deben realizar en los dispositivos, ya que, aunque se bloqueen los chats de los juegos, las consolas, tabletas u ordenadores, pueden contar con su propio chat independiente que, también, se debe proteger.

Por último, el documento incluye un listado de imprescindibles para poder imprimirlo a modo de recordatorio de reglas de seguridad digital en juegos y chats online, así como una batería de consejos clave para los menores de 13 años, como no compartir el nombre real ni otros datos personales, jugar solo con personas que conozcan en la vida real, compartir con los tutores cualquier situación anómala o incómoda vivida en el entorno digital, etc.