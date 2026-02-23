Las Hogueras "rompen" con sus indumentaristas

La relación entre dos talleres de indumentaria de Hogueras y la Federació ha llegado a su fin. Tras dos años consecutivos confeccionando los trajes de las máximas representantes de la fiesta, Jose Santón Atelier y Ana Ballester Indumentaria han anunciado de manera conjunta, y de mutuo acuerdo con la Federación, la rescisión de su contrato para la indumentaria de 2026, según indicaron en un comunicado conjunto.

En un comunicado oficial emitido por los propios indumentaristas, ambos subrayan que la decisión se ha tomado desde el respeto y la buena sintonía, destacando la cordialidad y el aprecio mutuo que ha marcado toda la colaboración hasta la fecha. "Deseamos lo mejor en sus respectivos proyectos futuros, cerrando esta etapa desde la cordialidad y el aprecio recíproco", señalaban.

Una etapa que se cierra sin conflictos

El responsable de la confección de los trajes de la Bellea del Foc y sus damas de honor, Jose Santón, señaló que, en cuento a esta decisión, no hubo problemas con la federación. "Son etapas que se terminan sin ningún problema con nadie en absoluto", aseguró Santón en declaraciones a este diario, explicando que se trata simplemente de "una etapa concluida dentro de su trayectoria profesional" y con una agenda que exige "reorganización".

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, reiteró que la decisión ha sido consensuada y que la relación entre las partes sigue siendo positiva. "Ha sido cordial por ambas partes. En ocasiones, en cualquier empresa hay que tomar decisiones respecto a los proveedores, y este es uno de esos casos", afirmó Olivares. Además, anunció que ya se trabaja en la búsqueda de nuevos talleres para asumir la indumentaria oficial en las Hogueras de 2026.

Trayectoria

El anuncio de la elección de José Santón y Ana Ballester para 2026 la realizó la Federació de Fogueres en noviembre durante Firalacant, donde ambos talleres contaron con un espacio propio para mostrar sus diseños. Ambos indumentaristas repetían experiencia, tras vestir en 2025 y 2024 a la Bellea del Foc y a la Bellea del Foc Infantil junto a sus damas de honor.

La labor de los indumentaristas consistía en confeccionar los trajes completos de las máximas representantes de las Hogueras, incluyendo corpiño, falda, mantilla y delantal. Cada prenda se realizaba de forma artesanal, siguiendo la tradición festera alicantina y cuidando los detalles de bordado y confección.