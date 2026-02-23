Institutos de Alicante fomentan la inclusión de los alumnos con discapacidad en la montaña

Compañeros de clase que hacen posible que alumnos con sillas de ruedas puedan dar un paseo por la montaña y estar en contacto con la naturaleza. Esta oportunidad ha sido posible en dos institutos de Alicante, el 8 de Marzo y el Cap de l’Horta, gracias a un proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Valencia (UCV) para favorecer la inclusión educativa del alumnado con discapacidad en el área de Educación Física.

La iniciativa, liderada por la profesora Laura Jiménez Monteagudo, experta en deporte adaptado y actividad física inclusiva, combina investigación, intervención educativa y valores sociales con el objetivo de transformar la experiencia del deporte inclusivo en contextos escolares.

En total, más de 350 estudiantes de Secundaria de tres centros de la provincia de Valencia, dos de Castellón y dos de Alicante han participado en las actividades, que han permitido superar barreras a 18 alumnos con discapacidad y descubrir lugares tan cercanos y, a la vez, tan lejanos, porque les resultaban inaccesibles.

Para ello, emplearon una silla de montaña adaptada para portar a estos alumnos, en equipo, además de otros materiales específicos, y se trabajó de manera coordinada con el profesorado de los centros implicados.

Alumnos del IES Cap de l'Horta participando en una ruta inclusiva en la montaña / INFORMACIÓN

Ponerse en el lugar del otro

La experiencia, según los investigadores, sirvió para mucho más que para acercar a los chavales con discapacidades el entorno natural, ya que ayudó a mejorar la relación con sus compañeros. De hecho, los participantes cumplimentaron un cuestionario con el objetivo de medir su percepción sobre inclusión, cohesión grupal, trabajo cooperativo y actitudes hacia las actividades físicas en el medio natural con alumnos con discapacidad.

Si bien, desde la Universidad Católica de Valencia aseguran que buena parte de los resultados apuntan a mejoras generales en percepción del alumnado hacia las actividades inclusivas, no todas las experiencias fueron igualmente positivas en todos los casos.

El estudio subraya, asimismo, que para que estas actividades sean verdaderamente fructíferas no es suficiente con el uso de la herramienta en cuestión, como la silla de montaña, sino que deben ser guiadas y acompañadas de forma adecuada por el profesorado implicado en la actividad.

"Este proyecto es un ejemplo de cómo, uniendo fuerzas y recursos, públicos y privados, es posible hacer una sociedad más solidaria e inclusiva", explica Laura Jiménez, quien también advierte de la necesidad de experiencias "que despierten la capacidad del alumnado para ponerse en el lugar del otro".