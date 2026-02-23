Más de 12,3 millones para comprar medicamentos antivirales

El Consell ha autorizado un acuerdo marco para la adquisición de medicamentos de uso humano antivirales para el tratamiento de distintas enfermedades que se suministrarán a los centros del sistema valenciano de salud.

Este acuerdo marco tiene por objeto la selección de las empresas que van a suministrar los medicamentos, la fijación de precios y el establecimiento de las bases que regirán los contratos de suministro. La finalidad es garantizar que los centros sanitarios disponen de los fármacos necesarios para el tratamiento de determinadas patologías, asegurando así una adecuada atención sanitaria a los pacientes de la sanidad pública, según informa la Generalitat Valenciana.

Dos años

El expediente se divide en 13 lotes y el valor estimado asciende a 12,3 millones de euros. Asimismo, el comienzo del acuerdo está previsto para el primer trimestre de 2026 y su duración es de dos años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años más.

En concreto, a través de este procedimiento se adquirirán medicamentos antivirales como el aciclovir, que está indicado en el tratamiento de infecciones por virus de herpes simple, varicela zóster o herpes zóster en pacientes inmunodeprimidos, y para el tratamiento de la encefalitis herpética.

VIH

Además, se obtendrán los siguientes medicamentos: darunavir, lamivudina, maraviroc, raltegravir, ritonavir, tenofovir, la combinación de tenofovir con emtricitabina y la zidovudina. Todos estos medicamentos se utilizan principalmente para el tratamiento de pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

De igual forma, se incluye el fármaco entecavir, indicado para tratar la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) en diferentes situaciones y grupos de edad; además de otros fármacos como el oscurecido, ganciclovir y valganciclovir, indicados todos en las infecciones por citomegalovirus (CMV) y para la prevención de esta enfermedad en pacientes inmunodeprimidos.

Ahorro

Por otra parte, cabe destacar que, mediante este acuerdo, se fijan las condiciones de suministro para que se desarrolle de forma armonizada y homogénea en todos los centros de la sanidad pública valenciana, lo que supone un beneficio para los pacientes, ya que podrán acceder a los medicamentos de forma homogénea independientemente del lugar donde se les asista.

Además, potencia la competencia y la concurrencia, lo que permitirá una mayor eficiencia en la gestión, con el consiguiente ahorro económico, aseguran desde el Consell.