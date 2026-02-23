Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La niebla "se traga" Alicante de forma repentina

En cuestión de minutos la bruma ha engullido edificios y ha hecho el mar invisible en zonas como el barrio de San Gabriel

Jose Navarro

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Sin rastro del mar en el barrio alicantino de San Gabriel y en otros puntos cercanos al litoral. La niebla se ha formado poco antes de las 18.00 horas de este lunes tragándose edificios, portales, vehículos y el propio litoral en un fenómeno meteorológico repentino que ha sorprendido a los vecinos.

En el centro y las zonas cercanas a la playa también se han vivido momentos de confusión en los que, algunos vecinos, no sabían si era humo lo que estaban viendo si bien, según testimonios a este periódico: "nada olía a quemado".

C. Suena

En toda la provincia

Tal y como han comunciado desde MeteOrihuela y otros protales de información meteorológica, la niebla marina no solo ha afectado al litoral de la capital alicantina; también ha llegado a la Vega Baja como demuestra este vídeo de Toñi Martínez en Guardarmar del Segura:

¿Cómo se puede formar esta niebla?

En las zonas de litoral esta niebla se produce cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza horizontalmente sobre una superficie más fría, como puede ser el agua de mar o el mismo aire de la costa, que se enfría rápidamente al entrar en contacto con el agua. Al enfriarse y alcanzar su punto de rocío, el vapor se condensa y aparecen fenómenos como el que se ha visto esta tarde en el litoral alicantino.

A pesar de que el agua del Mediterráneo suele ser relativamente cálida (y cada vez más), en invierno pueden presentarse las diferencias de temperatura suficientes en el aire y el mar como para que surja una niebla espesa como esta.

