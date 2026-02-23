¿Por qué la niebla engulle el litoral de Alicante, Benidorm y Torrevieja?

La niebla engulle puntos del litoral como Alicante, Benidorm o Torrevieja coincidiendo con el atardecer. Este espectacular fenómeno son nieblas de irradiación o de advección que están dejando imágenes impactantes, ya que en algunos puntos solo se veían los edificios más altos desde zonas elevadas, siendo el resto un mar de niebla.

El director del Laboratorio de Climalotología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado "son capas que se han formado sobre el mar y la pequeña brisa las empuja hacia tierra. Como el mar está más frío, esta masa de aire cálido que estamos teniendo estos días por el anticiclón enseguida se condensa", y el vapor de agua se convierte en gota de agua, en nubes de muy poco espesor que son las capas de niebla". Y la brisa las empuja por la tarde tierra adentro.

Así, ha señalado que estas nieblas de irradiación, que no son extrañas en el litoral de la provincia, "durarán y lo tendremos seguramente varios días", ya que por ejemplo el martes seguirá esta situación.

Olcina ha aclarado que este fenómeno "no es extraño. Sobre todo se forma ahora, en estas fechas hacia primavera y luego hacia el otoño, debido a que durante el día hace calor, el aire se calienta pero luego, cuando ya cae el sol, se deposita sobre el mar y enseguida se condensa". El agua del mar se encuentra actualmente a unos 15 grados de temperatura.

Y ha apuntado que por ejemplo en Benidorm deja estampas espectaculares, por sus rascacielos, como así ha pasado, con sus torres altas sobresaliendo entre un mar de niebla.

Del mismo modo Proyecto Mastral, en Torrevieja, también ha publicado a través de redes sociales este fenómeno, que incluso ha llegado a generar un arco iris en medio de la niebla.

Benidorm con sus rascacielos "flotando" sobre un mar de niebla / INFORMACIÓN

La jornada de este lunes ha dejado máximas de más de 25 grados en la provincia. Según la red de Avamet, Villena ha registrado la temperatura má alta con 25,7 grados, seguida de Orihuela con 25,5, Balones con 24,4, Redován con 24,2 y l'Orxa con 24,1.

Entrada de la niebla desde el mar en la playa de La Mata de Torrevieja / Joaquín Carrión

Y las mínimas han sido de -3 en Xixona (La Sarga), de -1,8 en Villena, -1 en Onil y -0,2 en Pinoso. Así, llama la atención la amplitud térmica de Villena, con una diferencia de más de 25 grados entre la mínima y la máxima en un mismo día.

Previsión

Para este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas sin cambios, con viento flojo variable. Así, la máxima se espera de en torno a los 24 grados en Orihuela, 23 en Alcoy, 22 en Elche y 19 en Alicante y Dénia. Y mínimas de entre 8 y 11 grados.