Novedades en las Hogueras 2026: la falta de ofertas deja fuera de concurso la primera mascletà y una pirotecnia de León lanzará la Palmera

Alicante volverá a tener solo seis mascletás en el concurso de Hogueras. Los disparos que se realizan en la plaza de los Luceros tienen ya su calendario definitivo, según lo ha decidido el jurado este lunes, y como ya sucediera en 2023 y en 2024, el concurso solo contará con seis empresas participantes y un disparo, el primero y correspondiente al 18 de junio, se quedará fuera de concurso.

Pero esta no es la única novedad que presenta el certamen de mascletás de las Hogueras de 2026. Por primera vez, la Pirotecnia Pibierzo, de León, debutará en Alicante como la encargada de disparar la Palmera de la Nit de Sant Joan, uno de los momentos más esperados de la festividad y, hasta ahora, reservado en su mayoría para pirotecnias alicantinas. En 2025 el encargado de realizar este disparo corrió a cargo de pirotecnia Hermanos Ferrández y en 2024 Pirotecnia Ferrández.

Seis empresas y un disparo fuera de concurso

El concurso de mascletás contará, por tanto, con una empresa menos, y el calendario del certamen comenzará un día más tarde, el viernes 19 de junio. La programación en Luceros quedará de la siguiente manera:

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado esta decisión indicando que "al haberse presentado únicamente seis empresas, se ha acordado que sea Fuegos Artificiales del Mediterráneo quien dispare, fuera de concurso, la mascletà del 18 de junio", es decir, la pirotecnia ganadora del concurso de mascletás en 2025 realizará dos disparos en Luceros este 2026. Además, recuerdan que, respecto a 2025, los gerentes de dos de las mercantiles que dispararon y que no lo harán este mes de junio, Pedro Luis Sirvent (Hermanos Sirvent) y Manuel Ferrández (Pirotecnia Ferrández), fallecieron el pasado año debido a sendos incidentes en sus pirotecnias ocurridos en marzo y agosto de 2025.

En 2023, el problema fue el mismo que el de esta edición. El concurso se quedó con solo seis empresas participantes, después de que Pirotecnia Ferrández tuviera que disparar el primer y último día de los siete en los que Luceros acoge las mascletás. En 2024, fue la Pirotecnia Tamarit la que aparecía dos veces en el calendario y, al negarse a disparar dos veces dentro de concurso, acordó con el Ayuntamiento realizar el disparo del 18 de junio, pero sin que este contara para la valoración del jurado.

El precio de cada mascletá se mantiene en 8.500 euros, una decisión criticada este año también por las empresas pirotécnicas por el "bajo presupuesto" que se destina por parte del Consistorio a esta concurso. La duración mínima, sin contar los truenos de aviso, será de cinco minutos, tras el acuerdo alcanzado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, con representantes de distintas pirotecnias, "con la finalidad de que sus aportaciones beneficien a la espectacularidad de los disparos".

La duración máxima sigue siendo de siete minutos. El peso máximo de la materia detonante será de 80 kilos y el de la reglamentada, de 150 kilos. Los calibres máximos de los truenos de aviso, carcasas, trueno terrestre y volcanes serán de 50 mm. Está prohibido el disparo de cañas voladoras. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

La Palmera de la Nit de Sant Joan, desde León

Alicante vivirá una novedad histórica en las Hogueras de 2026 con la incorporación de Pirotecnia Pibierzo, de León, que por primera vez participará en la ciudad y se encargará de disparar la Palmera de la Nit de Sant Joan, según acordó el jurado al valorar el conjunto de ofertas presentadas por los licitadores.

El presupuesto de la Palmera asciende a 7.000 euros. Su disparo estará precedido por tres carcasas de trueno de 75 mm y compuesto por 1.150 cohetes Imperial de 20 mm, de color perla blanca, que producirán un efecto de “lagrimeo” desde la apertura hasta el descenso total. La duración del espectáculo será de 18 segundos y, en su momento central, alcanzará un radio de 300 metros. Para señalar el final se lanzarán dos carcasas de trueno de 75 mm. El peso total de los artificios será de 99,66 kilos NEC.

Calendario de castillos de fuegos artificiales

El calendario de castillos de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, según la propuesta que el Ayuntamiento de Alicante trasladará esta semana a la Dirección General de Costas, es el siguiente: Pirotecnia Zaragozana el 25 de junio, Pibierzo el 26, Hermanos Ferrández el 27, Pirotecnia Alto Palancia el 28 y Fuegos Artificiales del Mediterráneo el 29 de junio.

Cada castillo tendrá una duración mínima de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso, y se disparará de forma continua. El calibre máximo de los artificios será de 175 mm, con posibilidad de utilizar carcasas de cambios de repetición de hasta 125 mm. El peso total de los artificios por secuencia deberá igualar o superar los 350 kilos NEC. Los fuegos serán principalmente aéreos, con posibilidad de fuegos acuáticos, siempre orientados al mar. Cada espectáculo tiene un presupuesto de 19.000 euros, y la empresa ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Criterios de valoración del jurado

El jurado valorará las propuestas atendiendo a la temática y características de cada disparo, las clases y cantidad de artificios pirotécnicos, el uso del color, los patrones de ritmo y los elementos innovadores que aporten mayor espectacularidad. Con estas medidas, Alicante asegura un concurso de mascletás y un ciclo de fuegos artificiales que mantendrán la emoción y la tradición, a la vez que garantizan la seguridad del público y de los profesionales.