Más presión con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante en el pleno del Ayuntamiento

Más madera con el caso de Les Naus en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. La izquierda registra otras cuatro iniciativas sobre la vivienda protegida en la ciudad, después de manifestar su intención de que la sesión de este jueves gire en torno al escándalo de las adjudicaciones a personas vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat. Con las nuevas aportaciones (preguntas del PSOE y EU-Podemos) todas las propuestas de la bancada progresista, además de una de Vox, se centrarán en la polémica promoción.

Este mismo lunes, el Ayuntamiento de Alicante ha publicado el orden del día del pleno ordinario del mes de febrero, que tendrá lugar el día 26. En él, además de las iniciativas que ya fueron anunciadas por las formaciones de izquierdas, se incluyen también cuatro cuestiones vinculadas con la situación de la vivienda protegida en Alicante y las polémicas adjudicaciones en el residencial de La Condomina.

En este sentido, Esquerra Unida-Podemos preguntará al equipo de gobierno si va a retomar la venta de las parcelas situadas en la avenida de Jaime II y en la calle del Pozo (cuya enajenación se empezó a tramitar en 202) y cómo explica el ejecutivo de Barcala que la cooperativa de Les Naus presentara su oferta solo un día después de iniciarse el concurso público. Por su parte, el PSOE consultará si se va a paralizar la venta del solar de la calle Ceuta y qué trámites ha realizado el Ayuntamiento para paralizar la cesión del suelo para el Plan Vive hasta que se modifique la normativa autonómica.

Más propuestas

Entre las demás iniciativas anunciadas por los grupos, destaca la petición de dimisión del alcalde, cuyas expectativas de prosperar siguen en el aire, a la espera de que Vox, que guarda silencio desde hace más de una semana, manifieste su postura.

Además, se planteará la creación de una comisión de seguimiento de las futuras promociones de vivienda protegida en Alicante, incluyendo tanto las de titularidad municipal como las del Plan Vive de la Generalitat. También se presentará una iniciativa relativa al futuro edificio de la calle Ceuta, para que el gobierno local recupere su intención de impulsar una promoción pública.

Por otra parte, se reclamará "acabar con el Plan Vive", para modificar el sistema y pasar de la venta de suelo a cambio de la cesión de un porcentaje de viviendas a un modelo de alquiler social asequible. A su vez, se abordará la necesidad de declarar Alicante ciudad tensionada, ante los graves problemas de acceso a la vivienda que atraviesa la capital de la provincia.