Creyentes y feministas: La Revuelta de Mujeres que quiere cambiar la "discriminación sistemática" en la Iglesia se concentra en Alicante

"En efecto, todas las personas bautizadas en Cristo estamos revestidas de Cristo: ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ya que todas somos una en Cristo Jesús", señalan desde la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, una asociación cuyo fin es reivindicar que fe y machismo deben dejar de ir de la mano en el marco institucional eclesiástico. Según admite el colectivo en su manifiesto: "Estamos comprometidas con la causa de Jesús y luchamos por la renovación de la Iglesia y la transformación social desde la perspectiva de las mujeres".

Con motivo del 8M, este próximo 1 de marzo en la Muntanyeta a las 12.30 horas este colectivo se manifestará en Alicante y Valencia para clamar contra la "invisibilización" que sufren las mujeres en la Iglesia. Además de estas dos ciudades, el colectivo se manifestará en otra treintena de municipios en todo el país en una protesta que ya cumple seis años.

"Aún siendo el corazón y las manos de la Iglesia, se les niega la palabra, la voz y el voto, la toma de decisiones y el liderazgo en los ámbitos oportunos, como se pone de manifiesto, una vez más, en cada Sínodo", reclaman.

El movimiento pretende reafirmar su defensa de la igualdad "en una Iglesia que las discrimina por su condición de mujer y que está quedando al margen de las conquistas sociales en equidad y corresponsabilidad", según han informado.

Cartel de la concentración. / INFORMACIÓN

Según la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, las mujeres sufren una discriminación e invisibilización "profunda y sistemática" que se reproduce "de múltiples formas en el seno de la Iglesia". "Un grito que afianza el que ha sido nuestro lema desde los inicios: ¡Hasta que la igualdad se haga costumbre en la Iglesia!", han afirmado desde la Revuelta.

Bajo el lema 'Este es mi cuerpo', pretenden sumar un nuevo significado de la frase más sagrada de la Eucaristía para denunciar el control de la Iglesia sobre sus cuerpos y reclamar su dignidad".