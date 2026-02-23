¿Cuándo es la Semana Santa en Alicante en 2026?

La Semana Santa en Alicante se celebra cada año entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Las calles de la ciudad se llenan de los ritmos y pasos de una de las celebraciones religiosas y culturales más arraigadas, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Este año el calendario marca una Semana Santa mucho más temprana que la del 2025. Mientras que en el año pasado el Domingo de Ramos cayó un 13 de abril en 2026 será el 29 de marzo. Así pues el Domingo de Resurrección en Alicante será el 5 de abril.

Festivos de Semana Santa en Alicante

¿Qué días son festivos en Alicante en Semana Santa? Tras este cambio de fechas, los festivos de este año serán el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua.

Para los más pequeños, el calendario escolar tiene más días festivos reservados en esta fecha. Así, este año las vacaciones de Semana Santa comenzarán el miércoles 1 de abril y volverán a las aulas el lunes 13 de abril.

Tanto los trabajadores como los escolares también tendrán como festivo, igual que todos los años, el jueves de Santa Faz, que este año será el 16 de abril.

Semana Santa Alicante: Hermandad de la Santa Cena / Pilar Cortés

Procesiones destacadas

Las procesiones son el eje central de la Semana Santa alicantina. Más de una veintena de hermandades y cofradías recorren las calles del centro histórico, especialmente por el entorno de la Concatedral de San Nicolás, la Plaza del Ayuntamiento, el barrio de Santa Cruz y las inmediaciones del Castillo de Santa Bárbara.

El barrio de Santa Cruz es uno de los escenarios más especiales para vivir la Semana Santa alicantina. Sus calles estrechas y empinadas se llenan de vecinos, nazarenos y visitantes en una atmósfera íntima y sobrecogedora, especialmente durante el Miércoles Santo cuando la Hermandad saca sus tres imágenes por estas hermosas vías. Allí tiene lugar una de las estampas más características: las imágenes avanzando entre casas encaladas y balcones adornados, con el sonido de los tambores y las saetas rompiendo el silencio.

Noticias relacionadas

Así se vivió Santa Cruz en Alicante / INFORMACIÓNTV

El Jueves Santo también es otro día destacado en el calendario de la Semana Santa de Alicante donde numerosos pasos recorrerán las calles de la ciudad. Entre ellos, el paso más grande de España: el de la Santa Cena. Este paso pesa más de 3.000 kilos y son necesarios más de 200 costaleros para poder moverlo.