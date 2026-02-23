Un 36,5 % de sobrepeso y un 17,6 % de obesidad: las cifras que alertan en Alicante

La diabetes tipo 2, que afecta ya a un 7,2 % de la población en Alicante; la hipertensión, que sufre un 16,3 %; la obesidad, que alcanza al 17,6 % y el sobrepeso, con un 36,5 % de ciudadanos con más kilos de lo que deberían, se han convertido en un auténtico problema de salud pública; agravado además desde la pandemia, con un 40 % más de pacientes diabéticos ahora que antes de 2019, por ejemplo.

Son cifras que reflejan el peso que están adquiriendo en nuestra sociedad las denominadas enfermedades no transmisibles, que a la vez son un desafío para el sistema sanitario. Sin embargo, en muchos casos se pueden prevenir desde la alimentación y con este fin el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) ha analizado estas cuatro patologías y seis más que se pueden modular comiendo mejor y de una forma más sana; y ha elaborado la guía “Nutrición Primaria”, el primer documento elaborado íntegramente por dietistas-nutricionistas para la prevención y el tratamiento de las citadas enfermedades.

Buscamos renovar las recomendaciones que se ofrecen en Atención Primaria y que, en muchos casos, están desactualizadas Carlos Mudarra — Coautor de la guía

“Con este documento buscamos renovar las recomendaciones que se ofrecen en Atención Primaria y que, en muchos casos, están desactualizadas o no se basan en la evidencia científica más reciente. Hemos reunido en una sola guía las diez patologías no transmisibles más frecuentes para abordarlas de forma integral y otorgar a la alimentación el protagonismo que tiene en su abordaje y tratamiento”, explica Carlos Mudarra, uno de los autores de la guía junto a Marta Dasí, en colaboración con el colegio profesional.

La guía se presenta este martes en la sede de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) en València.

Una reducción del 10-15 % del peso corporal puede conducir a la remisión de la diabetes si se produce tras el diagnóstico

Evitar ultraprocesados

El objetivo de “Nutrición Primaria” es unificar criterios y trasladar a la práctica clínica las recomendaciones de las guías nacionales e internacionales más actualizadas. El documento incluye patrones dietéticos específicos para el tratamiento de cada una de estas patologías.

“En el caso de la hipertensión, por ejemplo, no se trata solo de quitar sal, sino de evitar productos que ya incorporan sal en su composición, como es el caso de los ultraprocesados. Además, conviene incorporar alimentos como frutas, verduras o legumbres, ricos en potasio, magnesio y fibra que tienen un efecto vasodilatador y protector, así como de limitar el consumo de carnes rojas, grasas saturadas, colesterol y azúcares añadidos”, explica Marta Dasí, coautora de la guía.

En el caso de la hipertensión no se trata solo de quitar sal, sino de evitar productos que ya incorporan sal en su composición Marta Darsí — Coautora de la guía

La diabetes tipo 2 es otra de las patologías abordadas de forma destacada en el documento. Desde 2019 no deja de aumentar, un crecimiento estrechamente ligado al estilo de vida. La guía detalla cómo la obesidad y el sedentarismo actúan como principales detonantes de la enfermedad y recoge que una reducción del 10-15 % del peso corporal puede conducir a la remisión de la diabetes si se produce poco después del diagnóstico.

“Recogemos los principales factores alimentarios que explican este aumento: el consumo excesivo de ultraprocesados y azúcares simples y el abandono de una dieta equilibrada y saludable, basada en alimentos frescos, frutas, legumbres y aceite de oliva virgen extra”, añade Mudarra.

Pruebas de sobrepeso a una niña en el Hospital de Sant Joan / Pilar Cortés

Menores

Además del tratamiento, la guía pone el foco en la prevención desde etapas tempranas de la vida. Según la evaluación nutricional de la población infantil realizada por estos expertos, el 22,6 % de los menores presenta sobrepeso y el 18% obesidad, cifras que condicionan de forma directa su salud futura. La obesidad infantil incrementa significativamente el riesgo de desarrollar otras patologías, como la hipertensión o la diabetes, a edades cada vez más tempranas.

“La obesidad no es estática, tiende a perpetuarse en la edad adulta. Estamos cultivando los pacientes crónicos del mañana. Por eso, en la guía enfatizamos la prevención desde la infancia, promoviendo patrones alimentarios basados en frutas y verduras y reduciendo el sedentarismo y el uso excesivo de pantallas”, señalan los nutricionistas.

En el caso de la diabetes tipo 2, la guía subraya que un patrón alimentario adecuado puede reducir el riesgo de padecerla hasta en un 80 %. “La evidencia demuestra que una alimentación saludable y equilibrada tiene un impacto directo tanto en la prevención como en el tratamiento de estas patologías, evitando que los niños y niñas de hoy se conviertan en adultos enfermos en el futuro”, concluye Marta Dasí.

Los nutricionistas elaboran una guía para mejorar la salud comiendo bien / Pilar Cortés

Integración en la sanidad pública

La presidenta del Colegio Oficial de Nutricionistas, Maite Navarro, valora la guía como “un documento pionero en este ámbito, colocando la alimentación como una herramienta de salud y al dietista-nutricionista como un profesional clave en la construcción de la salud del presente y del futuro. Demuestra que el acceso al dietista-nutricionista debería ser universal, público y gratuito, con nuestra integración en el ámbito hospitalario y en la Atención Primaria para aportar en la reversión de todas estas patologías”.

Esta guía ganó el premio del programa Move On, una iniciativa del colegio profesional destinada a financiar proyectos de dietistas-nutricionistas colegiados con un impacto directo en la promoción de la salud y la nutrición.

“Los proyectos financiados comparten la visibilidad del colectivo, la defensa de la profesión, la promoción de la salud y el fomento de la educación alimentaria entre la población. Ofrecemos apoyo económico, técnico y de comunicación a estas iniciativas, impulsando el crecimiento de la profesión y la construcción de salud”, concluye Navarro.