La Aemet anuncia un lunes casi primaveral en Alicante con temperaturas de hasta 24 grados

La provincia de Alicante inicia este lunes 23 de febrero con un tiempo estable y temperaturas suaves para la época. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, sin precipitaciones y con viento flojo variable en el conjunto del territorio.

Las temperaturas mínimas suben ligeramente, dejando amaneceres menos fríos, mientras que las máximas se mantienen en valores agradables para finales de febrero, con registros que superarán los 20 grados en amplias zonas del interior y la Vega Baja. La jornada dejará un mediodía templado y una sensación térmica confortable gracias a la ausencia de viento significativo.

No hay avisos meteorológicos activos en la provincia, lo que consolida un escenario de estabilidad generalizada.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada será estable y luminosa, con temperaturas entre los 10 y los 19 grados. La mañana arrancará fresca, pero el sol dominará el cielo durante buena parte del día, dejando un ambiente agradable al mediodía y viento flojo sin incidencias destacables.

El tiempo en Elche

En Elche, el lunes será plenamente soleado y con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 22 grados. El ascenso térmico se notará especialmente en las horas centrales, con sensación templada y ausencia total de precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un día tranquilo y con predominio del sol, en una jornada sin cambios bruscos. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 18 grados, con ambiente suave y viento prácticamente en calma.

El tiempo en Elda

En Elda, el contraste térmico será más acusado, con mínima de 7 grados y máxima que alcanzará los 24 grados. El cielo permanecerá despejado, favoreciendo un mediodía templado y luminoso.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un lunes estable, con temperaturas entre los 9 y los 19 grados. La humedad será más elevada a primera hora, pero el cielo se mantendrá poco nuboso y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el ambiente será suave y soleado, con valores entre los 9 y los 24 grados, situándose entre las máximas más altas de la provincia. La jornada será tranquila y con viento flojo.

El tiempo en Alcoy

Alcoy comenzará el día con ambiente fresco, con una mínima de 11 grados, pero alcanzará los 23 grados en las horas centrales bajo cielos despejados y condiciones estables.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el lunes será estable y luminoso, con temperaturas entre los 10 y los 19 grados. El viento soplará flojo y no se esperan cambios significativos a lo largo del día.