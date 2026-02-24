Alerta por la procesionaria en una escuela de adultos de Alicante

La temida procesionaria del pino ha hecho su aparición en la escuela de adultos Alberto Barrios de Alicante, lo que ha desatado la alarma y las quejas de su comunidad educativa. La rozadura de estas orugas produce una importante urticaria y puede causar incluso la muerte de los perros.

La Federación de Educación de CCOO de l’Alacantí y Les Marines ha denunciado que el patio de estas instalaciones educativas de Virgen del Remedio presentan numerosos nidos de procesionaria, y ha criticado al Ayuntamiento, responsable del mantenimiento de las instalaciones de la escuela, por no retirarlos.

Según el sindicato, los servicios municipales enviaron a unos operarios, que debido a la altura de las bolsas donde se refugian las orugas en los pinos, dijeron que no podían retirarlos, y el Ayuntamiento no ha aportado ninguna otra solución- "Estos nidos suponen un peligro sanitario tanto para las trabajadoras como para el alumnado de la Escuela, y es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar un entorno de aprendizaje adecuado y seguro”, señala Irene Sevila, delegada sindical de CCOO.

Uno de los pinos de la escuela de adultos de Alicante, con bolsas de procesionaria / INFORMACIÓN

Por ello, desde la organización sindical, tras visitar el centro y entrevistarse con las trabajadoras, llevarán la cuestión al próximo Consejo Escolar Municipal, a fin de que la concejala de Educación dé las explicaciones pertinentes y resuelva este problema cuanto antes. “No vamos a aceptar que el Ayuntamiento abandone las FPA, cuando tienen un papel esencial para favorecer la integración laboral y social de muchas personas de nuestra ciudad”, concluyen desde el sindicato.

En diferentes puntos de la provincia

Ya a principios de mes, el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante advirtió haber sido informada de bastantes casos con perros afectados, de diversa consideración, tras salir a pasear por una pinada, tanto en el propio municipio de Alicante capital como en otras zonas rurales también del litoral o incluso de algunas zonas más al interior afectadas por esta plaga forestal.

La presencia de estos insectos, aunque es habitual en los primeros meses del año, podría haberse adelantado ligeramente esta temporada, según alertaron los profesionales.