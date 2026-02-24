Alumnos de once centros de la provincia de Alicante compiten por ser los mejores de la FP del país

Un total de 14 alumnos procedentes de once centros educativos de la provincia de Alicante representan a la Comunidad Valenciana en la competición nacional SpainSkills 2026, el mayor certamen estatal de Formación Profesional (FP). La cita se celebra desde este martes hasta el sábado en Madrid y reunirá a más de medio millar de estudiantes y recién titulados de todo el país. Los vencedores de cada especialidad se convertirán en los representantes españoles en las competiciones internacionales EuroSkills y WorldSkills, que en esta edición se celebrarán en Düsseldorf y Shanghái, respectivamente.

La delegación alicantina competirá en 11 modalidades, conocidas como Skills, dentro de un campeonato que a nivel autonómico suma 30 especialidades de competición y tres de demostración. En el caso de Alicante, las especialidades participantes son: En la modalidad de Jardinería Paisajista participará el CIPFP El Palmeral de Orihuela; en Horno y Pastelería competirá el CIPFP Valle de Elda; en Mecatrónica, el IES Canónigo Manchón de Crevillent; en Fontanería y Calefacción, el CIPFP Canastell de San Vicente; en Desarrollo Web, el IES Doctor Balmis de Alicante; en Control Industrial, el IES Cotes Baixes de Alcoy; en Estética, el IES El Pla de Alicante; en Floristería, el IES Pare Victoria de Alcoy; en Computación en la Nube, el IES Pedro Ibarra de Elche; en Robótica Colaborativa competirán alumnos del IES Cavanilles de Alicante; y en Energías Renovables participará el IES Navarro Santa Fe de Villena.

Las Skills de Robótica Colaborativa, Mecatrónica y Jardinería Paisajista contarán con dos representantes cada una, lo que eleva a 14 el número total de participantes alicantinos.

Oros de la Comunidad que participaron en el campenato nacional de Fp Skill en 2023 / INFORMACIÓN

Una competición de alto nivel

Organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, SpainSkills es un certamen bienal en el que los competidores, previamente clasificados en sus respectivas fases autonómicas, deberán demostrar durante tres intensas jornadas —25, 26 y 27 de febrero— su destreza técnica y práctica en 31 modalidades de competición y tres de demostración.

La gala inaugural tendrá lugar este martes a las 16 horas. Las pruebas se desarrollarán en los pabellones 12, 14 y 14.1 de IFEMA MADRID, en horario de 10:00 a 20:00 horas, salvo la última jornada, que concluirá a las 19:00 horas. La clausura y entrega de medallas se celebrará el 28 de febrero a las 11:00 horas.

Más allá de la competición, SpainSkills es una plataforma para impulsar la excelencia en la Formación Profesional, fomentar la motivación del alumnado y reforzar el vínculo con las empresas. El evento permite visibilizar el talento técnico de los estudiantes, facilitar el intercambio de experiencias y actualizar conocimientos en perfiles emergentes de las distintas familias profesionales.

Estudiantes de la provincia de Alicante logran seis medallas en el campeonato de FP Spain Skills / INFORMACIÓN

Durante las jornadas también se desarrollarán ponencias sobre innovación, Centros de Excelencia, FP Conecta o los nuevos perfiles profesionales, consolidando el certamen como un escaparate del presente y futuro de la FP en España.

Nacido en 1947 en Madrid bajo el nombre de Concurso Nacional de Formación Profesional, este campeonato reunió en su primera edición a cerca de 4.000 jóvenes y sentó las bases de las competiciones internacionales de habilidades profesionales impulsadas por España en la década de los cincuenta.

Ahora, casi ocho décadas después, once centros de la provincia de Alicante vuelven a situarse en primera línea, con el objetivo de alzarse como los mejores de la Formación Profesional del país.