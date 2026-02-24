Barcala elimina la obligatoriedad de que todos los grupos municipales estén representados en la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Cambios en la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante. La entidad, conocida como Impulsalicante, que depende directamente del Ayuntamiento que preside el alcalde Luis Barcala y cuya directora es la concejala de Empleo, Mari Carmen de España, ha cambiado sus estatutos a través de un acuerdo sellado este martes en la Junta de Gobierno Local, en cuyo expediente figuran las razones para llevar a cabo las modificaciones.

Entre las motivaciones aludidas en el acuerdo está “la utilización de un lenguaje inclusivo”, la “introducción de correcciones o adaptaciones para dotar los estatutos de mayor claridad”, la “eliminación de ambigüedades” o la “actualización de algunas referencias que han quedado obsoletas”, así como “aspectos relacionados con la Presidencia” y el “Consejo Rector” del órgano.

Es en este último ámbito, el del Consejo Rector, donde se observan los cambios más sustanciales. En los anteriores estatutos, que databan de 2010, se indicaba que tal órgano contaría con siete representantes del Ayuntamiento, es decir, concejales, “designados por el pleno de forma que se reproduzca la proporcionalidad existente entre los distintos grupos municipales representados en la Corporación y donde siempre se garantice un representante por grupo”.

Ahora, sin embargo, la obligatoriedad de que todos los grupos con representación en el Consistorio formen parte del Consejo Rector desaparece, y en el primer punto del artículo 12 de los estatutos de la Agencia Local de Desarrollo figura que los vocales del órgano serán “siete representantes del Ayuntamiento, designados por el pleno de forma que se reproduzca, siempre que sea posible, la proporcionalidad existente entre los distintos grupos municipales representados en la Corporación”.

Esta exclusión coincide con la que figura en los estatutos del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, en cuya composición de la Junta Rectora tampoco se garantiza la presencia de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Alicante. En noviembre de 2023, EU-Podemos, el grupo con menos concejales en el Consistorio, solicitó precisamente que se modificaran los estatutos de esta entidad para garantizar su participación, y se basaban en los de la Agencia Local de Desarrollo, ahora cambiados, para destacar el ejemplo.

El grupo liderado por Manolo Copé también señalaba en aquel momento que “no es comprensible que un organismo municipal que debe aprobar presupuestos no cuente con todos los grupos municipales establecidos en el propio Ayuntamiento”, crítica similar a la formulada este martes ante los cambios en la Agencia Local de Desarrollo, que según la formación de izquierdas “debería ser un espacio de participación y visión compartida del modelo productivo”. Por ello, entienden que “limitar la presencia de los grupos municipales empobrece el debate y reduce el control democrático sobre decisiones estratégicas”, ha declarado el edil y portavoz Manolo Copé.

Más cambios en el Consejo Rector

Además de este cambio, que no figura de manera explícita en la introducción de la propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno, el Consejo Rector experimentará otras modificaciones que sí que han sido destacadas en el inicio del expediente. Por un lado, se excluye entre los miembros vocales a los dos representantes de la Coepa (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante), ya que en 2018 la entidad se extinguió, y en su lugar entran la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), con un representante cada uno.

A su vez, el Ayuntamiento “considera conveniente” la representatividad en el Consejo Rector de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Joventa), que definen como “entidad líder en el sector joven y agente estratégico para el emprendimiento juvenil y la consolidación del tejido empresarial local, así como por su actuación como interlocutor directo entre las políticas públicas de empleo y los nuevos perfiles de negocio”.

Por otra parte introducen a un representante de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM), representantes de “novecientas industrias en la ciudad” y cuya interlocución, por parte de la Agencia Local de Desarrollo, “es constante y necesaria para conocer la demanda de empleo y poder adecuar la formación a dicha demanda, así como tramitar las ofertas de empleo que pueda haber en este gran sector”.

Por último, en el Consejo Rector se mantienen un representante del sindicato UGT y otro de CCOO.